A közmédia megmagyarázta, miért a Kisvárost adták Magyar Péter sajtótájékoztatója helyett

Azért nem közvetítették élőben Magyar Péter pénteki sajtótájékoztatóját, mert az M1 július óta nem működik folyamatos hírcsatornaként, válaszolta a Telex kérdésére a közmédia. A miniszterelnök a pénteki sajtótájékoztatója elején tette szóvá, hogy miközben ő és Vitézy Dávid fejlesztési miniszter a kormány döntéseiről számolnak be, a köztévé a Kisváros című sorozat egyik epizódját ismétli.

Magyar szerint a 160 milliárd forintból működő közmédiának fontosabb lenne a kormány sajtótájékoztatóját közvetítenie, mint a sorozatot adnia. Hozzátette, hogy „semmi nem áll távolabb tőle”, mint hogy beleszóljon a közmédia szerkesztésébe, de arra kérte az online közvetítés nézőit, hogy osszák meg a sajtótájékoztató linkjét, hogy minél többen értesülhessenek a kormány döntéseiről.

A Telex megkeresésére a Magyar Televízió azt válaszolta, a közérdeklődésre számot tartó eseményeket, így a pénteki kormányzati sajtótájékoztatót is a Híradó műsoraiban dolgozzák fel. Az M1 folyamatos hírcsatorna-funkciója ugyanis július 7-én megszűnt, miután a megbízott vezetése megkezdte az intézmény átalakítását.

A közmédia szerint az átmeneti vezetés egyik legfontosabb feladata, hogy a korábban „propagandamédiaként működött közmédiát” teljes szervezeti és szakmai átvilágításnak vesse alá, és előkészítse a független közszolgálati működést. A végleges műsorstruktúra kialakítása azonban már nem az ő feladatuk lesz: erről a közeljövőben kiírandó nyílt pályázaton kiválasztott új vezetés dönthet.

A Duna Médiaszolgáltató Zrt. a közleménye végén hangsúlyozta, az átmeneti időszakban is biztosítják a független közszolgálati hírszolgáltatást, és a közmédia átalakításának idejére „a teljes magyar társadalom türelmét és megértését” kérték.