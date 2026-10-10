Megállapodott az EU Kínával, hogy felére csökkentik a hibridek exportját

Régi hibrid

Az EU megállapodott Kínával abban, hogy az ázsiai ország a következő négy év során nagyjából felére csökkenti az Európába irányuló hibridszemélyautó-exportját - írja a Guardian. A jelentős állami támogatások miatt dömpingáron kínált kínai e-autó és hibridexport óriási károkat okoz az európai autóiparnak, így a magyar gazdaságnak is.

Maroš Šefčovič, az Unió kereskedelemért felelős biztosa a megállapodást elsőnek nevezte a maga nemében, mivel azt nem előzte meg kölcsönös kereskedelmi háború. Az autóiparban érdekelt tagállamok erős nyomást helyeztek az unióra, mivel minden érintett országban többezer fős leépítések történtek vagy vannak kilátásban. Sefcovic szerint a kínai fél elismerte, hogy az ügy miatt óriási politika feszültség keletkezett az uniós tagországokban és hajlandó volt önkorlátozást tanúsítani.

De a kínaiak persze messze nemcsak a hibridautók piacán élnek az államilag támogatott piacfoglalás taktikájával, így a tárgyalások tovább folynak a teljesen eletromos autókról, vegyipari termékekről és textilfélékről is.