Trump megint megsértődött Norvégiára, mert idén sem ő kapta a Nobel-békedíjat

„Ez kitörölhetetlen szégyenfolt Norvégián” - értékelte Donald Trump, hogy idén sem ő kapta meg a Nobel-békedíjat. „Nem fogjuk elfelejteni” - tette hozzá a BBC beszámolója szerint.

Trump már közel egy évtizede panaszkodik nyíltan és zárt ajtók mögött amiatt, hogy még nem kapott Nobel-békedíjat. A sértődöttsége tavaly ért a csúcsra, amikor a venezuelai diktatúrában a szabadságát újra és újra kockáztató Corina Machado lett a békedíjas. Akkor végülis Machado jobbnak látta, hogy a személyes találkozójukon Trumpnak adja a díjat, aminek az elnök nagyon örült, de a norvég Nobel Intézet közölte, hogy az elismerés nem átruházható.

A mostani kirohanásából is leszűrhető, hogy Trump is azt érzi, ez így nem volt az igazi, mert a New York állambeli Syracuse városában tartott kampánygyűlésen„szégyenletesnek és kínosnak” nevezte, hogy idén sem rá gondoltak. A díjat a dél-afrikai Navi Pillay kapta, akit Trump egyszerűen elintézett annyival: soha nem hallott erről a rejtélyes személyről. Majd elismélte, amit ilyenkor és kb. mindig el szokott: nyolc háborút zárt le és „éppen két további háború lezárásának vagy megnyerésének küszöbén áll”.

„A Nobel-békedíjat örökre hiteltelenné tette néhány radikális ideológus, akik demokráciaellenesek, és valójában a civilizáció ellenségei” – közölte Trump, bírálva Norvégiát is.

Azt már tavaly is igyekezett elmagyarázni az amerikai elnöknek a norvég miniszterelnök, hogy a díj odaítéléséről nem a norvég kormány, hanem egy Norvégiában működő, független bizottság dönt, ezek szerint hiába. (A díjat adományozó bizottság öt tagját a norvég parlament, a Storting nevezi ki, döntését kizárólagos felelősséggel hozza meg, de kikérheti szakértők véleményét. A kitüntetést „a békekonferenciák előmozdítói, a leszerelési tárgyalások főbb szereplői és a népek közötti testvériség élharcosai”, valamint az emberi jogokért küzdők kaphatják meg.)

Az idei kitüntetett Navi Pillay 85 éves dél-afrikai jogász, volt emberi jogi főbiztos és a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája, az ő kiválasztásával a Nobel-bizottság az indoklás szerint a nemzetközi jog intézményeit érő politikai támadásokra akarta felhívni a figyelmet. Az őt ünneplőknek viccelt is Trump előre várható reakciójával: „Ha egy kicsit hangosabban tapsoltok, még a végén megosztom a díjat Trumppal”. Pillay végül a nemzetközi bűncselekmények túlélőinek és a nemzetközi igazságszolgáltatás védelmezőinek ajánlotta a díját.

„Olyan korban élünk, amikor a nemzetközi jogot és az emberi jogokat súlyos politikai támadások érik" - jelentette ki, külön is megemlítve a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elleni fellépést. „Ezek a törekvések veszélyeztetik a Nürnberg óta fáradságos munkával elért eredményeket, és azzal fenyegetnek, hogy visszatérünk egy olyan világba, ahol nem a jog, hanem a hatalom dönti el, kinek a szenvedése számít"

Az amerikai kormány a Nobel-döntés után pár órával szankciókat vezetett be a Nemzetközi Büntetőbíróság ellen. „Trump elnök soha nem fogja megengedni, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság amerikai állampolgárok ellen indítson büntetőeljárást" - jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter, és közölte azt is, hogy „az ICC felhagy a fenyegetéseivel, vagy mi vetünk véget az ICC működésének”. A külügyminiszter az Egyesült Államok szövetségeseitől is elvárja, hogy „fékezzék meg” a bíróságot. Trump régóta bírálja a háborús bűncselekmények és népirtás ügyében eljáró testületet, különösen a Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ellen kiadott elfogatóparancs és az amerikai katonák afganisztáni cselekményeit érintő vizsgálat miatt.

Az izraeli külügyminisztérium pénteken Izrael-ellenességgel, hazugságok terjesztésével, gyűlöletkeltéssel és vérvád hangoztatásával vádolta meg Pillayt. "Izrael könyörtelen, politikai indíttatású démonizálásában és a népirtásról szóló hazugságok terjesztésében játszott szerepe önmagáért beszél. Pillay kitüntetése a Nobel-békedíjjal nem az igazságosság elismerése. Ez a díj groteszk felhasználása az Izrael-ellenes gyűlölet és előítéletek legitimálására" - írták a közleményben, hozzátéve, hogy „Joseph Goebbels bizonyára tapsol a pokolból", utalva ezzel a náci Németország propagandaminiszterére.