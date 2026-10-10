Vitézy Dávid elküldte a levelet Mészáros cégének: ki vannak rúgva a Déli körvasút építéséből

Fotó: V-Híd zrt

Megküldték a Déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló döntést a kivitelező V-Hídnak – erről posztolt a Facebookon a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid azt írta, az ügyben büntetőfeljelentést tesznek, és versenyhivatali eljárást kezdeményeznek.

Vitézy azt írja, a V-Híd köteles biztosítani, hogy a munkák biztonságos felfüggesztéséhez elengedhetetlen állagmegóvó, balesetveszély-elhárító és a későbbi munkavégzés kockázatmentes folytatásához minden feltétel a lehető legkisebb költség- és időráfordítással adott legyen.

A miniszter szerint sok múlik azon, hogy a V-Híd miként viszonyul a döntéshez, együttműködik-e a rendezett lezárásban és az eddig elvégzett munkák felmérésében – ezen múlik, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender.

A tárcavezető úgy folytatta, mivel a Déli körvasutat hasznos, nélkülözhetetlen vasúti beruházásnak tartják, azon lesznek, hogy a lehető leghamarabb új tendert írjanak ki. „Az azonban biztos, hogy a teljes felmérés, műszaki és jogi lezárás, az újbóli közbeszerzés nem néhány hét, és nem is néhány hónap lesz, hanem ennél több” – írta.

Vitézy Dávid vonatozik.

Ahogyan azt Vitézy október 9-én, kormányzati sajtótájékoztatón bejelentette, az Európai Számvevőszék vizsgálata olyan bizonyítékokat tárt fel, amelyek súlyos kérdéseket vetnek fel a kivitelező V-Híd és a tender előkészítésében részt vevő mérnökcég közötti összejátszásról. A dokumentumok szerint pédául a 403 munkatétel 59 százalékánál ugyanaz a szorzó jelenik meg a titkos megrendelői mérnökárhoz viszonyítva – ebben a cikkben részletesen összefoglaltuk a bejelentést.

Fotó: Youtube

Az alapos gyanú szerint a kivitelezési közbeszerzés során jogsértő összejátszás történt. Az erre vonatkozó megállapítások alapján az Európai Bizottság két hete arról tájékoztatta Magyarországot, hogy minden uniós támogatást megvon ettől a beruházástól, ezért a kormánynak lépnie kellett.

Vitézy szerint most az a felelős döntés a magyar adófizetők felé, ha nem folytatják vitatott közbeszerzésben megkötött szerződést.

„Ha az eddigi kivitelezői szerződést visszük tovább, azzal gyakorlatilag falaztunk volna Mészároséknak, csak azért, hogy a beruházás folytatódjon. Elhallgattuk volna a súlyos törvénytelenséget, mentegethettük volna a szabálytalanságot, a magyar adófizetők pénzéből 360 milliárd forinttal kipótoltuk volna az emiatt elbukott uniós pénzt” – írta .

Az ügyben büntetőfeljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek.

A V-Híd pénteken nem kommentálta a döntést.