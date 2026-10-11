Hadházy Ákos feljelentést tesz tűzijáték-ügyben

Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő nagy csalódással olvasta a Belügyminisztérium belső vizsgálatának jelentését az augusztus 20-i tűzijátékról és rendezvényekről, vagy ahogy ő fogalmaz: a tűzijáték-mutyiról.

A G7 a tűzijáték utáni napokban arról írt, hogy az augusztus 20-ai rendezvény tenderének későbbi nyertese hetekkel a közbeszerzés kiírását megelőzően tiszás és Tisza-közeli emberekkel levelezett a témában, és adatokat kért az állammal papíron még szerződésben álló Lounge-tól, a rendezvényeket korábban lebonyolító Balásy Gyula-cégtől. Nem sokkal később Hadházy arról írt, hogy a meghívásos közbeszerzést verseny korlátozó módon, törvénytelenül manipulálták. A fő szervező szerinte a Tisza volt programigazgatója, Zelcsényi Miklós volt, aki korábban Orbán Viktor fogorvosának köreivel került korrupciógyanúba.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Hadházy friss posztja szerint a belügyminisztériumi vizsgálat inkább az ügy elkenésére jó, és a legfontosabb kérdésekre alig próbál válaszolni. A volt parlamenti képviselő szerint hiába volt olcsóbb a tűzijáték az Orbánék alatt megszokottnál, ez „nem zárja ki, hogy valaki sokat kaszálhatott jogtalanul a manipulált közbeszerzésen megszerzett munkán”.

Hadházy feljelentést tesz az ügyben, nem zárható ki ugyanis, hogy a petárdákért és a rakétákért kétszer fizetett az állam 730 millió forintot.

A mutyigyanús ügylettől függetlenül a kormányváltás után egyre hangosabbak az augusztus 20-i tűzijáték ellenzői. Mi sem lelkesedünk érte, Karácsony Gergely főpolgármester szerint is el kellene engedni mindörökre. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is foglalkozni szeretne a tűzijáték és a petárdázás szabályozásával, de a tiltást nem tudta megígérni.