Fából faragott palacsinták és keményen dolgozó kaszásokra kalibrált tápértékek a Hercegprímás utcában

Az Instagram veri a TikTokot, egyelőre 105 900 kontra 104 800, nem nagy a különbség, ebből még bármi kisülhet, óriási a meccs, a határ a csillagos ég.
A jelentős számok követőket takarnak, ennyien vannak azok, akik valamiért fontosnak tartották, hogy a virális hatások hullámaira ülve egy néhány éve megnyitott budapesti vendéglátóipari egység híveivé szegődjenek a közösségi média platformjain. A hely neve Cookie Beacon Budapest – nem bacon, noha előszeretettel használnak szalonnát –, aki járt valaha a magyar főváros belvárosában, az Arany János és a Hercegprímás utca sarkán, biztos vetett már rá pillantást.
Ha másért nem, hát azért, mert szinte állandóan sorok vannak előtte, úgy állnak a bebocsáttatásra váró turisták, mintha máshova nem is mehetnének minálunk. Asztalt foglalni nem lehet, aki a Cookie Beacon Budapestben táplálkozna, annak türelmesnek kell lennie.
Ennek is hála a helynek bérelt helye volt Kalória és Kapitalizmus sorozatunkban, egyetlen másik intézmény sem érdemelte volna meg nála jobban, hogy vele indítsuk be újra a hosszú, forró nyár folyamán pihentetett szériánkat.
Bónusz adat: a Google-ön 19 953 értékelés van a Cookie Beacon neve mellett – cikkünk írásakor –, az átlaga 4,7-es, ha ekkora mennyiség mellett ilyen számot látnánk mondjuk külföldön, könnyen lehet, hogy bemennénk egy helyre magunk is.
De jól járnánk-e?
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Ellepte Budapestet a turizmus és az influenszerizmus, egyre több a hely a fővárosban, amik előtt tömegek várják, hogy bejuthassanak és fogyaszthassanak. Kíváncsiak lettünk, végigjárjuk őket. A Retro Lángossal kezdtünk.
Minden turista hülye, aki beáll a sorba az Erzsébet körúton? Vagy mégis megéri megfizetni az influenszeradót? Miért semmisült meg a New York Café bennszülöttek által is látogatható helyként? Új sorozatunk jegyében utánajártunk.
A Dob utcai turistaétterem szuperképessége, hogy jóllakhatsz annyi idő alatt, mintha láncburgereznél, de asztalnál ülsz, tányérból eszel, és külföldiül beszélő pincérek sokasága mosolyog rád folyamatosan. Kalória és kapitalizmus, 4. fejezet.
Fél bordát kérek roston. Amint ezt kimondom, az Amanda Lear hangú asszony olyan döbbenettel néz rám, mint András herceg a negyvenes nőre. Megpróbáltuk kideríteni, mit esznek a külföldiek Frici papa kifőzdéjén. És mitől grízgaluska a grízgaluska?