Fából faragott palacsinták és keményen dolgozó kaszásokra kalibrált tápértékek a Hercegprímás utcában

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Bárhol lehetne a világon

Az Instagram veri a TikTokot, egyelőre 105 900 kontra 104 800, nem nagy a különbség, ebből még bármi kisülhet, óriási a meccs, a határ a csillagos ég.

A jelentős számok követőket takarnak, ennyien vannak azok, akik valamiért fontosnak tartották, hogy a virális hatások hullámaira ülve egy néhány éve megnyitott budapesti vendéglátóipari egység híveivé szegődjenek a közösségi média platformjain. A hely neve Cookie Beacon Budapest – nem bacon, noha előszeretettel használnak szalonnát –, aki járt valaha a magyar főváros belvárosában, az Arany János és a Hercegprímás utca sarkán, biztos vetett már rá pillantást.

Sarok

Ha másért nem, hát azért, mert szinte állandóan sorok vannak előtte, úgy állnak a bebocsáttatásra váró turisták, mintha máshova nem is mehetnének minálunk. Asztalt foglalni nem lehet, aki a Cookie Beacon Budapestben táplálkozna, annak türelmesnek kell lennie.

Ennek is hála a helynek bérelt helye volt Kalória és Kapitalizmus sorozatunkban, egyetlen másik intézmény sem érdemelte volna meg nála jobban, hogy vele indítsuk be újra a hosszú, forró nyár folyamán pihentetett szériánkat.

Bónusz adat: a Google-ön 19 953 értékelés van a Cookie Beacon neve mellett – cikkünk írásakor –, az átlaga 4,7-es, ha ekkora mennyiség mellett ilyen számot látnánk mondjuk külföldön, könnyen lehet, hogy bemennénk egy helyre magunk is.

De jól járnánk-e?