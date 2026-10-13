Megválasztotta az NVVH három elnökhelyettesét az Országgyűlés

Az Országgyűlés titkos szavazással megválasztotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) három elnökhelyettesét: Ötvös Károly a hivatal közpénzügyi, Gellért Károly Árpád a vádemelésért felelős, Terhes Tibor Dávid pedig a fellebbviteli elnökhelyettese lesz. Mindhármukat 139 igen szavazattal választották meg, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.

Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága által nyilvánosságra hozott életrajzok szerint Ötvös Károly az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője. Fő feladata az európai uniós források felhasználásával összefüggő közbeszerzési, fejlesztéspolitikai és versenyjogi vizsgálatok, valamint a költségvetési csalással kapcsolatos vizsgálatok vezetése és koordinálása. 2011 és 2023 között a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának szakértő vizsgálója volt. A Legfőbb Ügyészséggel közös nyomozócsoportban képviselte az adóhatóságot a Simonka György volt fideszes országgyűlési képviselő elleni nyomozásban. Korábban a Vám- és Pénzügyőrség kiemelt főnyomozójaként dolgozott.

Fotó: Németh Dániel/444

Gellért Károly Árpád a Miskolci Járási Ügyészség ügyésze, jelenleg az Ózdi Járási Ügyészségre kirendelt vezetőhelyettes. 2013 és 2024 között Miskolcon a Gazdasági Büntetőjogi és Kiemelt Ügyek Csoportjának vezető ügyészeként dolgozott.

Terhes Tibor Dávid a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség kirendelt ügyésze. Előtte a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség Kiemelt Ügyek Csoportjának, korábban pedig Büntetőjogi Csoportjának ügyésze volt. 2018 és 2025 között a Szegedi Járási Ügyészségen dolgozott.

A parlament augusztus 28-án választotta meg hat évre az NVVH elnökét, Unger Annát és nyomozati elnökhelyettesét, Tasnády Katalint. A többi elnökhelyettesi tisztségre kiírt pályázatot az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság eredménytelennek nyilvánította, és szeptember elején új pályázatokat írt ki. A bizottság október 6-án kezdte meg a még betöltetlen posztokra pályázók meghallgatását.

A Fidesz-frakció augusztus végén jelentette be, hogy képviselői nem vesznek részt az NVVH vezetőinek jelölésében és kiválasztásában. A képviselőcsoport egyúttal jelezte, hogy az Alkotmánybíróságnál kezdeményezi a hivatal létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát. A jelölési és választási folyamattól a KDNP és a Mi Hazánk is távol maradt.

Tasnády Katalin, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) nyomozati elnökhelyettese és Unger Anna az NVVH elnöke Fotó: Németh Dániel/444

Unger Anna a 444-nek adott interjújában azt mondta, hogy az NVVH az elmúlt évek jellegzetes ügyeivel akarta indítani a munkáját. Az egyik ilyen a tízmilliárdos állami kárt okozó Volánbusz-ügy, amiben az elmúlt hetekben letartóztatták a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezetőjét, Szivek Norbertet, Jellinek Dániel nagyvállalkozót, Tiborcz-üzlettársát, illetve Seszták Miklós egykori fejlesztési minisztert. A hivatal viszi még a több budapesti politikust érintő óbudai korrupciós ügyet, Orbán Viktor testvérének vízumbizniszét, illetve a Szuverenitásvédelmi Hivatal milliárdos költéseinek vizsgálatát.

Ezek mind régóta ismert ügyek, amikben korábban az ügyészség vagy a rendőrség vitte a nyomozást, főszereplőik pedig emblematikus arcai és politikusai voltak az elmúlt 16 évnek. Mint azt az NVVH működését összefoglaló cikkünkben írtuk, a hivatal munkatársai az olyan bűnüldöző társszervezetekből érkeznek, mint például az Országos Rendőr-főkapitányság, a NAV vagy a Legfőbb Ügyészség. Unger azt mondta, nem célja a nyomozó szervek versenyeztetése, sokan konkrét ügyekkel érkeznek az NVVH-ba, és nem akarják a legjobban álló, legnagyobb sikerrel kecsegtető ügyeket átvenni. Feltehetőleg még ezekben az ügyekben is éveket kell várni az ítéletig. (MTI)