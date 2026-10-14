A szakmát is otthagyja a nyáron lemondott legfőbb ügyész

Nagy Gábor Bálint július 22-én jelentette be, hogy lemond a legfőbb ügyész posztjáról. A megbízatása ténylegesen augusztus 25-ével szűnt meg. Pont ekkoriban kezdett egyre erősebben körvonalazódni, hogy milyen szerepe lehetett a Legfőbb Ügyészségnek az ukrán pénzszállítók törvénytelen elkapásához vezető műveletben. Azóta az ügyészségi szervezeten belül hatalmas a megosztottság, és továbbra sincs vezetője a szervezetnek.

Nagy Gábor Bálint volt legfőbb ügyész Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A 24.hu most arról ír, hogy Nagy Gábor Bálint az ügyészségi szervezetet is otthagyná, és a jövőben ügyvédként dolgozna tovább. Lemondását a Legfőbb Ügyészség is megerősítette a lapnak:

„Dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészségi ügyész – volt legfőbb ügyész – 2026. október 1-jén benyújtotta a lemondását dr. Lajtár István legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettesnek.”

Mivel az ügyészek lemondási ideje három hónap, a szolgálati viszonya 2027. január 1-jével fog megszűnni.