Magyar Péter: Az országnak járó „nemzeti boríték” 31 milliárd euró, de ez még nem elég

Magyar Péter rövid sajtótájékoztatót tartott a brüsszeli EU-csúcs előtt. A miniszterelnök közvetlenül azután nyilatkozott, hogy találkozott a nagyobb kohéziós forrásokért lobbizó déli és keleti tagállamok vezetőivel.

Magyar azt mondta, a Giorgia Meloni által összehívott találkozón egyetértettek, hogy jelenlegi formájában nem elfogadható az uniós költségvetési javaslat. Habár a Magyarországnak különösen fontos közös agrárpolitika és kohéziós politika kereteit nem vágta meg a javaslatot előkészítő ír soros elnökség, viszont jelentősen több hozzájárulást várnának el Magyarországtól és más kohéziós országoktól.

Magyar szerint nagy vita várható a mostani találkozón, a cél pedig továbbra is az, hogy a decemberi EU-csúcson megegyezzenek. De ez nem biztos, hogy összejön. Hozzátette, Magyarországnak fontosabb a tartalom a gyors megállapodásnál.

Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Arról is beszélt, hogy a Magyarországnak járó „nemzeti boríték” kezdetben 30 milliárd euró volt, ezt a ciprusi elnökség 1 milliárd euróval növelte. „Ez még nem elég.” Magyar szerint nemcsak az abszolút szám számít, hanem az is, hogy hogyan lehet felhasználni a forrásokat, brüsszeli részről hogyan lehet őket blokkolni, vagy milyen új saját forrásokat kell betenni a költségvetésbe.

Azt mondta, ebben a témában is érvényes a mondás, miszerint „amíg mindenben nem állapodtunk meg, addig semmiben sem állapodtunk meg”. A kohéziós találkozón a legtöbb miniszterelnök azt mondta, akár kész vétózni is decemberben. „Mi is ebbe a csoportba tartozunk.”

A miniszterelnök szerda este is tartott sajtótájékoztatót. Akkor arról beszélt, hogy pénteken – négyszemközt – 10-15 percet tárgyal majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Ha jól alakul a megbeszélés, „ősszel talán sor kerülhet” egy beregszászi találkozóra is.