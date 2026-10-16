Timothy Snyder: Trump külpolitikája a nagyhatalom öngyilkossága

Amikor az év elején először neveztem nagyhatalmi öngyilkosságnak Donald Trump külpolitikájának vezérelvét, már nyilvánvaló volt, hogy az amerikai elnök szeszélyből indított háborúja Irán ellen stratégiai katasztrófa. Öt hónappal később a kudarc még szembetűnőbb. Ráadásul újabb ürügyet adott Trumpnak arra, hogy megjutalmazza Oroszországot. A gyengeség újabb gyengeséget szült.
Irán kezdettől tudta, hogy Trump soha nem szánja el magát szárazföldi invázióra, így szabadon eszkalálhatta a konfliktust. Az Egyesült Államok kénytelen volt csökkenteni közel-keleti jelenlétét, sőt stratégiai bombázóit is kivonta az Egyesült Királyságból – ez nemrég még elképzelhetetlennek tűnt.
Eközben Irán szövetségesei az egész térségben büntetlenül támadhatják Amerika szövetségeseit: a hútik a szaúdi főváros, Rijád repülőterét lövik, és ez ellen nemigen tud senki tenni semmit (a hútik Jemen jelentős részét ellenőrző, Irán támogatását élvező fegyveres mozgalom). Odahaza a háború rendkívül népszerűtlen, nem utolsó sorban azért, mert felhajtotta az üzemanyagárakat. A félidős kongresszusi választások közeledtével ez a sebezhetőség összekapcsolódott Trump másik fő gyengeségével:
régóta él benne a vágy, hogy behódoljon Vlagyimir Putyin orosz elnöknek.
Trump, akibe a Kreml az ukrajnai győzelem reményét vetette, nagyrészt Putyin kívánságai szerint járt el: leállította az Ukrajnának szánt amerikai fegyverszállításokat és fegyvereladásokat, a múlt héten pedig beleegyezett az orosz dízel vásárlásába, majd Ukrajnát hibáztatta a magas árakért. A vádak igazságtalansága különösen kézzelfogható Ukrajnában, ahol Oroszország ballisztikus rakétákkal pusztítja az energetikai infrastruktúrát, drónokkal a benzinkutakat.
Az ukránok az életüket kockáztatják a tankolásért, az amerikaiak pedig többet fizetnek a kutaknál, mert Trump Ukrajna támogatása helyett a katasztrofális iráni vereséget választotta.
Azzal, hogy az ukránokat hibáztatja az általa előidézett káoszért, Trump megtalálja a módját, hogy pártfogóját, Putyint segítse.
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