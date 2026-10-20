Trump kész Putyinnal és Hszi Csin-pinggel hármasban találkozni jövő hónapban

Az amerikai elnök hétfőn jelentette ki, hogy nyitott egy háromoldalú fegyverkorlátozási tárgyalásra a kínai és az orosz elnökkel, ami akár már a jövő hónapban is összejöhet. Ha megtörténne a találkozó, az példa nélküli lenne a Reuters szerint.

„A nukleáris fegyverekről és a nukleáris leszerelésről beszélnénk” – mondta Trump újságíróknak a Fehér Ház előtt. „Ha Hszi elnök ezt akarja, akkor én is. Biztos vagyok benne, hogy más dolgokról is beszélnénk, például a kereskedelemről.”

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Trump megpróbálta enyhíteni a fagyos kapcsolatokat Pekinggel és Moszkvával, mivel ezek a nem nyugati hatalmak egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Egy háromoldalú találkozó ugyanakkor Európától Ázsiáig aggodalmat keltene a Washington transzatlanti és indo-csendes-óceáni szövetségeit gyengítő megállapodások miatt.

A Fehér Ház hetek óta tárgyal egy lehetséges találkozóról a vezetők között, amely a november 18-19-i kínai Ázsia-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködési csúcstalálkozó alkalmával a nukleáris leszerelésre összpontosítana – állítja egy, az ügyhöz közel álló forrás.

Putyin később azt javasolta, hogy a találkozót használjanak fel arra, hogy Moszkvának kedvező módon zárják le a négy éve tartó ukrajnai konfliktust. A Wall Street Journal vasárnapi, a megbeszélésekhez közel álló forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Putyin javaslata egy október 9-i telefonbeszélgetés során hangzott el Trumppal, amely eredményeként létrejött a dízelmegállapodás, vagyis hogy az Egyesült Államok orosz dízelt vásárol Putyintól. Hétfőn korábban a Kreml azt közölte, hogy a lehetséges találkozóról tárgyalásokon is szó esett. A három vezető külön-külön már találkozott, de hivatalos tárgyalásokat soha nem tartottak egymással. A Fehér Ház nem reagált a Reuters megkeresésére, ahogy az orosz és a kínai washingtoni nagykövetségek sem reagáltak a megkeresésekre.

A lehetséges orosz elnökkel való találkozóról Trump azt mondta: „Megtenném, nem annyira Ukrajna érdekében, mert Oroszország, őszintén szólva, jól bánt Ukrajnával.” Hozzátette, hogy „Zelenszkij nem sokat segít a helyzeten”, és hogy „itt az ideje, hogy valaki más tárgyaljon Ukrajna nevében”.

A múlt héten Trump újságíróknak azt nyilatkozta, hogy lehetségesnek tartja egy atomfegyver-mentesítési megállapodás megkötését Oroszországgal és Kínával, de ennek „nem kell idén megtörténnie”. Az nem világos, hogy mennyire előrehaladott állapotban vannak a két ország közötti tárgyalások.