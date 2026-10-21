Elon Musk a SpaceX és a Tesla egyesülésével növelné befolyását

gazdaság

Elon Musk szerint jó ötlet lenne a SpaceX és a Tesla egyesülése. Ennek érdekében a vállalatok bizottságokat hoznak létre a fúzió megvitatására, írja a Reuters.

A bejelentés hatására emelkedni kezdtek a cégek részvényárai.

Elemzők szerint a SpaceX a valószínűbb felvásárló, a döntést már a Tesla decemberi közgyűlése előtt bejelenthetik.

Musk ezzel együtt nem veszi készpénznek a SpaceX és a Tesla egyesülését. Az üzletember a Tesla részvényeinek ötödét, a SpaceX több mint felét birtokolja. Az egyesüléssel 37 százaléka lenne, és a szavazatok 56 százaléka felett rendelkezne.

Fotó: SPENCER PLATT/Getty Images via AFP

Az esetleges egyesülés annyiban sem meglepő, hogy a SpaceX több száz millió dollár értékben vásárolt a Tesla által gyártott Megapack akkumulátorokat és Cybertruckokat, amikor a piacon azokat nem sikerült értékesíteni.

A SpaceX bevétele az AI-fejlesztéseknek köszönhetően 161 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

A Tesla a múlt héten mutatta be a repülő Teslát.

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