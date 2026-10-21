Elon Musk a SpaceX és a Tesla egyesülésével növelné befolyását

Elon Musk szerint jó ötlet lenne a SpaceX és a Tesla egyesülése. Ennek érdekében a vállalatok bizottságokat hoznak létre a fúzió megvitatására, írja a Reuters.
A bejelentés hatására emelkedni kezdtek a cégek részvényárai.
Elemzők szerint a SpaceX a valószínűbb felvásárló, a döntést már a Tesla decemberi közgyűlése előtt bejelenthetik.
Musk ezzel együtt nem veszi készpénznek a SpaceX és a Tesla egyesülését. Az üzletember a Tesla részvényeinek ötödét, a SpaceX több mint felét birtokolja. Az egyesüléssel 37 százaléka lenne, és a szavazatok 56 százaléka felett rendelkezne.
Az esetleges egyesülés annyiban sem meglepő, hogy a SpaceX több száz millió dollár értékben vásárolt a Tesla által gyártott Megapack akkumulátorokat és Cybertruckokat, amikor a piacon azokat nem sikerült értékesíteni.
A SpaceX bevétele az AI-fejlesztéseknek köszönhetően 161 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.
A Tesla a múlt héten mutatta be a repülő Teslát.
Elon Musk autója a levegőben is megpördült, majd átugratott öt másik autót.
Musk nem csak a világ legellentmondásosabb techmilliárdosa, de alapjaiban hatott arra is, ahogy technológiáról és gazdaságról gondolkodunk. Mi az a muskizmus, és milyen jövőt ígér a világnak? Ezt vizsgálja Quinn Slobodian és Ben Tarnoff új konyve, ami magyarul is olvasható.
Egyelőre csak égeti a pénzt a SpaceX, ami mára sokkal több, mint egy űrvállalat. A tőzsdére vitellel mégis 1,75 billió dolláros értékelést céloztak meg, amivel rögtön a Wall Street hetedik legértékesebb cége lehetnének.