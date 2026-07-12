Elon Musk mint termelési mód

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Aligha van ma a világ leggazdagabb emberei között megosztóbb személyiség, mint Elon Musk: a dél-afrikai születésű, de vagyonát az Egyesült Államokban megteremtő Muskról tömegek gondolják, hogy zseniális feltaláló, üzletember és vizionárius, ahogy azt is rengetegen, hogy igazából csak mások ötleteinek hatalmas felhajtás közepette történő befuttatásában van tehetsége. Ehhez jön még az elmúlt évek szélsőjobbos online ámokfutása, ami szintén nagyot csavart azon, ahogy az emberek Muskról gondolkodnak.

Elon Musk a Fehér Házban, 2025 májusában Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Bármit is gondoljunk róla, Musk vállalatépítési teljesítményét nehéz lenne elvitatni: épp pár héttel ezelőtti hír volt, hogy rövid időre ugyan, de a SpaceX tőzsdére vitele után ő lett a világ első dollárbilliomosa. Arról, hogy mi lehet Musk sikerének titka, rengeteg elemzés született, de még mindig adódnak érdekesebb új felvetések. Ezek közül az egyik ráadásul magyarul is olvasható, miután a világpremierrel egyszerre jelent meg itthon is Quinn Slobodian és Ben Tarnoff könyve, Muskizmus - Mit akar ez az ember? címmel.

Ez nem egy újabb, sokadik Musk-életrajz (amiből csak magyarul is megjelent már legalább három), hanem a két szerző arra vállalkozik, hogy személyes élettörténetén túl lépve azt mutassák be, ahogyan Musk a vállalatait és azon keresztül a gazdaság és társadalom szerkezetét alakítja. A címben szereplő muskizmus ennyiben nyíltan a fordizmusra rímmel, azaz arra a fogalomra, amit a harmincas években Antonio Gramsci tett ismertté, és aminek lényege a felismerés, hogy Henry Ford autógyárai nem pusztán autószerelő üzemek voltak, hanem társadalomformáló erőkként is működtek: ott alakultak ki a huszadik század második felét meghatározó tömeggyártás és tömegfogyasztás feltételei.

Ben Tarnoff technológiával foglalkozó szakíró, míg Quinn Slobodian történész, akinek legismertebb műve a szélsőjobb és a libertarianizmus összemosódásáról szól, közös könyvük pedig egy könnyen olvasható, alapos áttekintése annak, hogy hogyan nőtt ekkorára Musk birodalma, és mit lehet tudni a világ leggazdagabb emberének gondolkodásáról.