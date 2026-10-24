Orbán Párizsban: „Nem lenne jó, ha békén hagyna esetleg, és engedné, hogy éljem itt az életemet?”

A Telex újságírója utolérte Orbán Viktor korábbi miniszterelnököt Párizsban a Normandy Hotel előtt, ahol felesége, Lévai Anikó társaságában tűnt fel. Orbán azt mondta, az unokájával nyaralnak a francia fővárosban.

Gulyás Ádám, a Telex tudósítója a Matolcsy ügyről kérdezte Orbánt és arról, hogy még mindig zseninek tartja-e az egykori jegybank-vezért. A volt miniszterelnök azt mondta, ha visszamegy Budapestre, akkor szívesen nyilatkozik.

Megkérdezték azt is, hogy miniszterelnökként mit szólt volna ahhoz, hogy ha egy ellenzéki pártvezető nem Magyarországon tartózkodott volna a nemzeti ünnepen. A kérdést a következő párbeszéd követte:

Orbán Viktor: Semmi közöm hozzá, hogy mit csinálnak az ellenzéki vezetők, de ha hazamegyek szívesen válaszolok majd önnek.

Telex : … és azt nem gondolja, hogy...?

: Orbán Viktor: Nem lenne jó, ha békén hagyna esetleg, és engedné, hogy éljem itt az életemet?

Pénteken a 444-en írtuk meg, hogy Orbán Viktor a nemzeti ünnepet Párizsban tölti. Olvasónk a a Louvre-tól nem messze, a Tuileriák kertje környékén, a Rue de l'Échelle-en található Normandy Hotel teraszán futott bele, miközben a politikus a telefonját nyomkodta. Mindeközben épp elindult Budapesten a volt miniszterelnök pártjának október 23-i ünnepi menete, amit Zászlómenetnek neveztek el.

Orbán Viktor Párizsban 2026. október 23-án. Fotó: olvasónk

Nem a pénteki volt az első eset, hogy Orbán a pártja számára különösen fontos napokat külföldön tölti. Júliusban pont aznap utazott el a foci vébére, amikor a Parlament tiszás kétharmada elfogadta a 17. alkotmánymódosítást, amivel megszüntette Sulyok Tamás államfői megbízatását, időbeli korlátot szabott a parlamenti mandtumokra, visszaállította a 70 éves korhatárt az Alkotmánybíróságon, amivel távozásra kényszerítették egyebek között Polt Pétert, és létrehozták a vagyonvisszaszerzési hivatalt.

A Fidesz a demokrácia halálának nevezte a napot, Gulyás Gergely pedig lemondott a frakcióvezetői posztról. Az utazás után a 444 kérdésére a volt miniszterelnök ezt válaszolta: „Mit kellett volna tennem?”

Akkor sem volt itthon, amikor a Parlament előre tudhatóan megszavazta két volt minisztere mentelmi jogának a felfüggesztését, és még aznap őrizetbe is vették Hankó Balázst és Seszták Miklóst. Orbán akkor épp Belfastba utazott a válogatott Nemzetek Ligája meccsére. Észak-Írországban még egy abortuszellenes tüntetésen is részt vett, Magyarországon a választások óta nem vett részt tüntetésen, így sem a Sulyok Tamás mellettin a Várban, sem a Terror Háza mellettin, sem most október 23-án.