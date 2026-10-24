Orbán Párizsban: „Nem lenne jó, ha békén hagyna esetleg, és engedné, hogy éljem itt az életemet?”

A Telex újságírója utolérte Orbán Viktor korábbi miniszterelnököt Párizsban a Normandy Hotel előtt, ahol felesége, Lévai Anikó társaságában tűnt fel. Orbán azt mondta, az unokájával nyaralnak a francia fővárosban.
Gulyás Ádám, a Telex tudósítója a Matolcsy ügyről kérdezte Orbánt és arról, hogy még mindig zseninek tartja-e az egykori jegybank-vezért. A volt miniszterelnök azt mondta, ha visszamegy Budapestre, akkor szívesen nyilatkozik.
Megkérdezték azt is, hogy miniszterelnökként mit szólt volna ahhoz, hogy ha egy ellenzéki pártvezető nem Magyarországon tartózkodott volna a nemzeti ünnepen. A kérdést a következő párbeszéd követte:
Pénteken a 444-en írtuk meg, hogy Orbán Viktor a nemzeti ünnepet Párizsban tölti. Olvasónk a a Louvre-tól nem messze, a Tuileriák kertje környékén, a Rue de l'Échelle-en található Normandy Hotel teraszán futott bele, miközben a politikus a telefonját nyomkodta. Mindeközben épp elindult Budapesten a volt miniszterelnök pártjának október 23-i ünnepi menete, amit Zászlómenetnek neveztek el.
Nem a pénteki volt az első eset, hogy Orbán a pártja számára különösen fontos napokat külföldön tölti. Júliusban pont aznap utazott el a foci vébére, amikor a Parlament tiszás kétharmada elfogadta a 17. alkotmánymódosítást, amivel megszüntette Sulyok Tamás államfői megbízatását, időbeli korlátot szabott a parlamenti mandtumokra, visszaállította a 70 éves korhatárt az Alkotmánybíróságon, amivel távozásra kényszerítették egyebek között Polt Pétert, és létrehozták a vagyonvisszaszerzési hivatalt.
A Fidesz a demokrácia halálának nevezte a napot, Gulyás Gergely pedig lemondott a frakcióvezetői posztról. Az utazás után a 444 kérdésére a volt miniszterelnök ezt válaszolta: „Mit kellett volna tennem?”
Akkor sem volt itthon, amikor a Parlament előre tudhatóan megszavazta két volt minisztere mentelmi jogának a felfüggesztését, és még aznap őrizetbe is vették Hankó Balázst és Seszták Miklóst. Orbán akkor épp Belfastba utazott a válogatott Nemzetek Ligája meccsére. Észak-Írországban még egy abortuszellenes tüntetésen is részt vett, Magyarországon a választások óta nem vett részt tüntetésen, így sem a Sulyok Tamás mellettin a Várban, sem a Terror Háza mellettin, sem most október 23-án.
A Louvre közelében, egy szálloda teraszán fotózták le a volt miniszterelnököt.
A parlament Sulyok Tamás leváltásáról szavaz, Gulyás Gergely pedig lemondott a frakcióvezetőségről.
Rottyon van a gatya: állítólag nem volt internet a pártszékházban, ezért egy kocsibejárón nyomakodva lehetett 20 percig egy 6 sávos út és egy zajos építkezés között a tűző napon kérdezni a Fidesz elnökét arról, hogyhogy olyasvalaki lett a párt frakcióvezetője, aki még 2009-ben is az SZDSZ jelöltje volt.
Hétfőn meccs, kedden tünti: ilyen sűrű program mellett nem is csoda, hogy nem tudott foglalkozni Hankó Balázzsal.
A Fidesz Orbán nélkül ünnepelt, az állami megemlékezés felett Gripenek húztak el.