Megvan, mikor fut be a belgrádi gyors

December 13-án, az új vasúti menetrend életbe lépésével hivatalosan is elindul a gyorsvonat-közlekedés Belgrád, Budapest és Bécs között – jelentette be Ljubiša Pejičić, a Srbija voz vállalat megbízott igazgatója.

Állítása szerint ők már készen állnak a járatok elindítására, a magyar fél azonban további ellenőrzéseket kért, mivel a vasútvonal magyarországi szakaszán több mint 90 vasúti átjáró található, míg a szerbiai szakaszon nincsenek szintbeli kereszteződések a közúti forgalommal – tudósít a Szabad Magyar Szó.

Kelebiára közlekedő teherszállító vonatszerelvény halad át Soroksár vasútállomáson 2026. február 27-én Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

A Belgrádból Budapestre szóló jegy várhatóan 35 euróba, míg a Bécsbe szóló 43 euróba kerül majd. A járatok elindításakor külön kedvezményes időszakot is terveznek, amelynek során olcsóbban lehet majd jegyet vásárolni.

Vitézy Dávid vonatminiszter október elején annyit árult el, a vonalon a belföldi személyforgalom október második felében, a nemzetközi decemberben indulhat.

A Budapest–Belgrád vasútvonal építése minden idők legnagyobb vasútfejlesztése Magyarországon, titkosított kínai gigahitelből, kínai kivitelezőkkel, Orbán Győző és Mészáros Lőrinc segítségével. A projektet már régen át kellett volna adni. A Fidesz-kormány március közepére ígérte a személyszállítás megindítását, de a biztosítórendszer hibáinak kijavítása miatt tovább csúszott az átadás. A tehervonatok már járnak a vonalon, de csak sebességkorlátozással.