A belföldi személyforgalom október második felében, a nemzetközi decemberben indulhat a Budapest-Belgrád vasútvonalon

Rendben lezajlott a vonatbefolyásoló rendszer vizsgálata, így ha minden a tervek szerint halad, október második felében elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon.

Vitézy Dávid posztja szerint a nemzetközi személyforgalom csak decemberben indulhat el, mert a kivitelezőnek még el kell végeznie a szerződés szerinti utolsó, jótállási vágányszabályozást is. Ez közel két hónapos munka lesz.

A kiskőrösi vasútállomás 2026 áprilisában Fotó: Kristóf Balázs/444

A munkát úgy ütemezték, hogy a Ferencváros–Kunszentmiklós-Tass közötti elővárosi szakaszon október végéig befejeződjön a vágányszabályozás. Így a belföldi személyforgalom megindítása után már lényegesen kevesebb korlátozás mellett kell dolgozni. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, csak akkor engednek utasokat a vonalra, ha minden szükséges biztonsági feltétel teljesült.

A Budapest–Belgrád vasútvonal építése minden idők legnagyobb vasútfejlesztése Magyarországon, titkosított kínai gigahitelből, kínai kivitelezőkkel, Orbán Győző és Mészáros Lőrinc segítségével. A projektet már régen át kellett volna adni. A Fidesz-kormány március közepére ígérte a személyszállítás megindítását, de a biztosítórendszer hibáinak kijavítása miatt tovább csúszott az átadás. A tehervonatok már járnak a vonalon, de csak sebességkorlátozással.