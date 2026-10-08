A belföldi személyforgalom október második felében, a nemzetközi decemberben indulhat a Budapest-Belgrád vasútvonalon

Rendben lezajlott a vonatbefolyásoló rendszer vizsgálata, így ha minden a tervek szerint halad, október második felében elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon.
Vitézy Dávid posztja szerint a nemzetközi személyforgalom csak decemberben indulhat el, mert a kivitelezőnek még el kell végeznie a szerződés szerinti utolsó, jótállási vágányszabályozást is. Ez közel két hónapos munka lesz.
A munkát úgy ütemezték, hogy a Ferencváros–Kunszentmiklós-Tass közötti elővárosi szakaszon október végéig befejeződjön a vágányszabályozás. Így a belföldi személyforgalom megindítása után már lényegesen kevesebb korlátozás mellett kell dolgozni. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, csak akkor engednek utasokat a vonalra, ha minden szükséges biztonsági feltétel teljesült.
A Budapest–Belgrád vasútvonal építése minden idők legnagyobb vasútfejlesztése Magyarországon, titkosított kínai gigahitelből, kínai kivitelezőkkel, Orbán Győző és Mészáros Lőrinc segítségével. A projektet már régen át kellett volna adni. A Fidesz-kormány március közepére ígérte a személyszállítás megindítását, de a biztosítórendszer hibáinak kijavítása miatt tovább csúszott az átadás. A tehervonatok már járnak a vonalon, de csak sebességkorlátozással.
Eddig az volt a mondás az építőiparban, hogy drága ugyan Orbánék köve, de legalább minőségi. Most ez az érv megbicsaklik, jegyzőkönyvek bizonyítják ugyanis, hogy a gigafelújításra szállított és beépített kő bizonyos műszaki paraméterei nem feleltek meg az előírásoknak. A MÁV ugyanakkor azt állítja, az építkezés során minden rendben volt.
A hétből csak négy lépte át az országhatárt.
A menetidő pedig 3 óra 15 perc lehet.