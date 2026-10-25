Ukrajna inváziója óta először szervezhet világbajnokságot Oroszország bármilyen sportágban

Moszkva adhat otthont a 2030-as súlyemelő-világbajnokságnak, írja a BBC. Ez az első alkalom, hogy egy olimpiai sportágat képviselő szövetség úgy döntött, Oroszországban rendez meg egy vb-t azóta, hogy Vlagyimir Putyin parancsára inváziót indítottak Ukrajna ellen. Moszkva 1983 óta nem rendezett súlyemelő-világbajnokságot.

A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) vasárnap jelentette be döntését, négy hónappal azután, hogy visszaengedték az orosz sportolókat a versenyeikre. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) még júliusban függesztette fel az orosz bizottság korlátozását, amit az invázióra reagálva vezettek be. Ez elvileg azt is lehetővé teszi, hogy az orosz sportolók hazájukat képviselve induljanak a 2028-as Los Angeles-i olimpiai játékokon.

Az Orosz Súlyemelő Szövetség így reagált a döntésre közleményében: „Mi vagyunk az első olimpiai sportági szövetség, amelynek hosszú évek után sikerült visszahoznia egy kiemelt szintű hivatalos versenyt az országba.” Alekszandr Vinokurov, a szövetség elnöke a Telegramon köszönte meg az IWF-nek a bizalmat. A világbajnokság egyben kvalifikációs versenyként is szolgál majd a 2032-es, ausztráliai Brisbane-ben tartott olimpiai játékokra. „Oroszország rendelkezik minden szükséges tapasztalattal és kapacitással a legmagasabb szintű versenyek megrendezéséhez” – tette hozzá.

A NOB jelezte, hogy továbbra sem rendez eseményeket Oroszországban, és nem hív meg orosz kormányzati vagy állami tisztségviselőket a rendezvényeire. Néhány orosz sportoló semlegesként vett részt a 2024-es párizsi olimpiai játékokon, valamint az idei, milánói téli olimpián.

Fotó: MOHAMED ELSHAHED/Anadolu via AFP

A NOB előtt a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság már korábban véget vetett Oroszország kizárásának a globális sporteseményeiből, és lehetővé tette az orosz sportolók számára, hogy nemzeti zászlajuk alatt versenyezzenek a téli paralimpián.

Az IWF-ről korábban amiatt lehetett olvasni a hazai híradásokban, hogy Aján Tamás, a szövetség magyar exelnöke ellen a Fővárosi Törvényszék különösen nagy értékre, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette, valamint jelentős értékre elkövetett sikkasztás miatt emelt vádat. A gyanú szerint durván 250 millió forinttal károsította meg a szövetséget. Aján tavaly decemberben arról beszélt: oroszok vezette összeesküvést sejt a vádak mögött.