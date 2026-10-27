A finn elnök és a norvég miniszterelnök felhívta Vlagyimir Putyint, hogy a háború befejezéséről egyeztessenek vele

Alexander Stubb finn elnök és Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal, jelentette a finn elnöki hivatal. A vonatkozó közlemény szerint a hívásra az október 20-ai oslói találkozók folytatásaként került sor.
Mint arról a 444 is írt, azon a napon Donald Trump békeügyi különmegbízottja a finn elnök és a norvég miniszterelnök jelenlétében tárgyalt Oslóban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, majd utána Szentpétervárra utazott, hogy az orosz vezetővel egyeztessen, sőt: még egy körre visszatért a norvég fővárosba.
A finnek közleménye szerint a Putyin-hívást Stubb és Støre kezdeményezte annak érdekében, hogy megvitassák Oroszország Ukrajna ellen indított háborújának kérdéseit, valamint a konfliktus lezárására, „az európai béke és stabilitás előmozdítására irányuló diplomáciai erőfeszítéseket”.
Emellett közvetíteni kívánták Putyin felé az ukrán és az európai álláspontot a közelgő abu-dzabi béketárgyalásokkal kapcsolatban.
A háromoldalú, amerikai–orosz–ukrán tárgyalások újabb körét november 4., az amerikai félidős választások után tarthatják meg jelen állás szerint, bár Kijev szeretné elérni, hogy korábbi időpontban kerüljön sor ezekre. A tárgyalóasztalnál elvileg az Európai Unió is ott akar lenni, de hogy ki képviselje, arról még nem született hivatalos döntés. A sajtó szerint Stubb és Støre szerepvállalása éppúgy felmerül, mint Giorgia Meloni olasz és Mette Fredriksen dán miniszterelnöké, vagy Patr Pavel cseh elnöké. (Meduza)
Az Európai Unió részvétele Dmitrij Peszkov szerint azon múlik, hogy „milyen álláspontot képviselnek".
Azt is szeretnék, ha az Európia Unió képviselője is jelen lenne.
Nem lesz könnyű dolga. Az amerikai elnök békeügyi különmegbízottja előzőleg az ukrán elnökkel tárgyalt.