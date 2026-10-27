A finn elnök és a norvég miniszterelnök felhívta Vlagyimir Putyint, hogy a háború befejezéséről egyeztessenek vele

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Alexander Stubb finn elnök és Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal, jelentette a finn elnöki hivatal. A vonatkozó közlemény szerint a hívásra az október 20-ai oslói találkozók folytatásaként került sor.

Mint arról a 444 is írt, azon a napon Donald Trump békeügyi különmegbízottja a finn elnök és a norvég miniszterelnök jelenlétében tárgyalt Oslóban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, majd utána Szentpétervárra utazott, hogy az orosz vezetővel egyeztessen, sőt: még egy körre visszatért a norvég fővárosba.

A finnek közleménye szerint a Putyin-hívást Stubb és Støre kezdeményezte annak érdekében, hogy megvitassák Oroszország Ukrajna ellen indított háborújának kérdéseit, valamint a konfliktus lezárására, „az európai béke és stabilitás előmozdítására irányuló diplomáciai erőfeszítéseket”.

Háttal Witkoff, szemből Zelenszkij, oldalt finnek (Alexander Stubb elnök) és norvégok (Jonas Gahr Støre miniszterelnök) 2026. október 20-án, Oslóban
Fotó: HEIKO JUNGE/AFP

Emellett közvetíteni kívánták Putyin felé az ukrán és az európai álláspontot a közelgő abu-dzabi béketárgyalásokkal kapcsolatban.

A háromoldalú, amerikai–orosz–ukrán tárgyalások újabb körét november 4., az amerikai félidős választások után tarthatják meg jelen állás szerint, bár Kijev szeretné elérni, hogy korábbi időpontban kerüljön sor ezekre. A tárgyalóasztalnál elvileg az Európai Unió is ott akar lenni, de hogy ki képviselje, arról még nem született hivatalos döntés. A sajtó szerint Stubb és Støre szerepvállalása éppúgy felmerül, mint Giorgia Meloni olasz és Mette Fredriksen dán miniszterelnöké, vagy Patr Pavel cseh elnöké. (Meduza)

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