„Karácsony Gergely, nem szorulsz te ilyen bokamagasságú csúsztatásokra” – perpatvar pattant ki a főpolgármester és a budapesti kerületvezetők között

„Csodálatos a pesti humor. Két pesti polgármester barátom mindenki másnál hangosabban követelte, hogy hívjam össze a kerületi polgármestereket, majd amikor ez megtörtént, a megbeszélés közepén felálltak, hogy elmehessenek a tévébe, és elmondják, hogy nem beszélgetek velük” – írta ki a közösségi oldalára kedden reggel Karácsony Gergely.

A két érintett barátot nem nevezte meg, de a reakciókból kiderült, hogy Soproni Tamásról, Terézváros és Pikó Andrásról, Józsefváros első emberéről van szó. Ők voltak azok, akik tiltakoztak és csúsztatással vádolták meg a főpolgármestert kommentben.

Karácsony Gergely Forrás: Karácsony Gergely fb-oldala

„Karácsony Gergely, nem szorulsz te ilyen bokamagasságú csúsztatásokra. Ez tényleg méltatlan” – írta Pikó, majd közölte, a „meghirdetett időtartam” vége után negyed órával állt fel. Hozzátette: „Nem mondtam, amit a számba adsz, hogy nem beszélgetsz velünk. Ez azok után, hogy a megkérdezésünk, tájékoztatásunk és egyetértésünk nélkül le akarsz emelni milliárdokat a kerületi számlámról, nem csak nem elegáns, de lényegében lehetetlenné teszed, hogy a józsefvárosi óvodák, bölcsődék, szociális juttatási azon a szinvonalon maradhassanak, amelyeket megszokhattak a lakóink és amikért nemzetközi díjakat kaptunk.”

Soproni így fogalmazott: „Remélem, ezeket nem te írod, Gergő! Ha mégis, akkor javaslom a Terézvárosi Önkormányzat Csengery utcai rendelőintézetének kiváló fül-orr-gégészetét, ugyanis ilyen nem hangzott el.”

Pikó András, Niedermüller Péter, Baranyi Krisztina, Rózsa András és Soproni Tamás kerületi polgármesterek Fotó: Niedermüller Péter/Facebook

Karácsony mindenesetre azt írta, a szóban forgó polgármesterek „sajnos lemaradtak a határozatok megszavazásáról, amelyeket – az ötödik pont tekintetében egy tartózkodás mellett, egyebekben ellenszavazat és tartózkodás nélkül – tegnap este fogadott el a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) közgyűlése.

Eszerint:

A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) elutasítja azokat a politikai szándékokat, amelyek a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok szembeállítására irányulnak. A BÖSZ abban érdekelt, hogy a 2027. évi költségvetés tekintetében mind a huszonnégy budapesti önkormányzat forrásai növekedjenek. A BÖSZ a kétszintű budapesti önkormányzati rendszert a magyar demokrácia kiemelt értékének tekinti, amelyet a soron következő alkotmányozás és az új önkormányzati rendszer megalkotása során is meg kell őrizni és tovább kell fejleszteni. Az alkotmányozás és az új önkormányzati rendszer megalkotása során a BÖSZ egységes álláspontot képvisel, amelynek alapja az önkormányzati autonómia védelme, a szubszidiaritás és az ellátott közfeladattal arányos pénzügyi mozgástér. A BÖSZ kiáll amellett, hogy – a kormányzó párt választási programjával összhangban – a kerületi önkormányzatok a megfelelő finanszírozással együtt kapják vissza azokat a feladatokat, amelyeket korábban is elláttak, kiemelten a védőnői, az építésügyi, valamint a ma is kerületi tulajdonban lévő iskolák fenntartási feladatait. A szubszidiaritásnak mind a központi kormányzat és az önkormányzatok, mind a budapesti önkormányzati rendszer szintjei között érvényesülnie kell. A BÖSZ elkötelezett amellett, hogy a budapesti önkormányzatok közötti feladat- és forrásmegosztást hatékonyabbá, igazságosabbá és átláthatóbbá tegye. A BÖSZ támogatja, hogy a Margitsziget ismét a XIII. kerület részévé váljon; felkéri egyben a kerületet, hogy erre figyelemmel lépjen be a BÖSZ-be. A BÖSZ támogatja, hogy a gépjárműadóból származó bevétel a helyi önkormányzatokat illesse meg, és azt útfelújításra kelljen fordítani. A BÖSZ az egységes budapesti parkolási rendszer kérdésében a közterületi parkolásból származó eredmény felhasználása, a lakossági kedvezmények, továbbá a végrehajtás részleteinek ismeretében tud állást foglalni. A BÖSZ támogatja a Kormány és a főváros budapesti lakhatási válság mérséklésére szolgáló erőfeszítéseit; ennek keretében kezdeményezi, hogy a Kormány az Európai Bizottsággal kötött megállapodás alapján Budapesten rendelkezésre álló, mintegy 32 milliárd forintos, bérlakások felújítására és építésére szolgáló keretet a budapesti önkormányzatok számára.

A főpolgármester és a kerületek között azóta van éles vita, hogy október 1-jén megtartotta első ülését a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Ekkor megállapodás született a kormány és Budapest között a főváros egyszeri, 120 milliárd forintos támogatásáról, egy regionális BKK létrehozásáról, valamint a parkolási pénzek átcsatornázásáról. A kerületek különösen ez utóbbi pont miatt tiltakoznak, mivel jelentős bevételektől eshetnek el. Több kerületi polgármester vasárnap is követelte a parkolási rendszer visszavonását.

Az FKT-megállapodás kontextusáról „Aranykor vagy árulás: ki örülhet annak, hogy megállapodott a kormány és a főváros?” címmel Diószegi-Horváth Nóra írt elemző cikket a 444-re.

Frissítés

„Karácsony Gergely és az új kormány megállapodása a kerületek működési bevételeinek elvonásával is csak egészen rövid távon képes biztosítani Budapest működését. Tegnapi találkozónkon a főpolgármester a kerületi pénzek további elvonásának tervét ismertette. Ezen az úton nem tudjuk követni, mert ez Budapest romlásának az útja” – közös közleményben reagált a BÖSZ-ön történtekre és az utána kipattant perpatvarra több kerületi polgármester.

Az aláírók szerint „Budapest egységes egész, a főváros és a kerületek ugyanazokért a budapestiekért dolgoznak. Csak úgy képes fejlődni, ha a fővárosi és a kerületi önkormányzatok együtt, egymással szolidáris közösségben dolgoznak.”

Csakhogy: „A 2019 óta alapvetően jól kooperáló közösség a főpolgármester és a kormány között kötött paktum miatt megbomlott. Újra kell építeni és jobb, hatékonyabb, igazságosabb és ésszerűbb együttműködést kell létrehozni. Ehhez gondos tervezés, a következmények alapos mérlegelése és a fővárosi, illetve kerületi feladatkörök elosztásának higgadt végiggondolása szükséges. Ehhez időre és a pénzügyi lehetőségek javítására, a budapestiek által megtermelt pénzek megvédésére, tehát a szolidaritási adó érdemi csökkentésére van szükség.”

A közleményt, Baranyi Krisztina (Ferencváros), László Imre (Újbuda), Niedermüller Péter (Erzsébetváros), Pikó András (Józsefváros), Rózsa András (Zugló), Soproni Tamás (Terézváros), Szaniszló Sándor (Pestszentlőrinc-Pestszentimre) és Tóth József (13. kerület) írta alá.