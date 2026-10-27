Trump szerint elcsalhatták a brazil választásokat

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Úgy tűnik, egy újabb elcsalt választásra került sor Brazíliában – erről beszélt hétfőn Doland Trump, miután a hivatalban lévő Luiz Inácio Lula da Silva meglepetésre sima győzelmet aratott. Az amerikai elnök annak ellenére méltatlankodott ilyen módon, hogy Flavio Bolsonaro jobboldali jelölt pártja utóbb elismerte vereségét.

Jair Bolsonaro egykori elnök fia első körben maga sem volt hajlandó elfogadni az eredményeket, mondván, megsemmisítésüket fogja kérni, miután a Legfelsőbb Bíróság két órával meghosszabbította vasárnap a szavazás időtartamát. Később azonban Bolsonaro pártja vezetőjének, Valdemar Costa Netónak az aláírásával kiadott egy közleményt, melyben elismerte jelöltjének vereségét, megjegyezve, úgy gondolják, a felmerült kérdéseket megfelelően tisztázni kell.

Fotó: EVARISTO SA/AFP

Flavio Bolsonaro a közleményt követően már nem szólalt meg a nyilvánosság előtt.

Donald Trump a választások második fordulója eőtt nem foglalt nyilvánosan állást Bolsonaro mellett, akit az első kör után egyértelmű esélyesnek tartottak, ehhez képest több mint 4 millió szavazatos különbséggel kapott ki Lulától a történelmi fordítás során, aki ezzel immár negyedszer nyert választást Brazíliában. (Reuters)

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