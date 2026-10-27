Tüntetők rontottak be Vučić propagandatévéjébe, bocsánatkérést követeltek a korábbi tudósítások miatt

Félbeszakadt a szerb Informer televízió adása hétfő este, miután tüntetők hatoltak be az épületébe, és számonkérték Dragan J. Vučićević főszerkesztőt a csatorna korábbi tudósításai miatt – írta az N1. A Vučić propagandáját közvetítő tévé épülete előtt először csak gyülekeztek és skandáltak a tiltakozók, majd 18 óra 40 perc körül több tucatnyian bementek.

A Szabad Magyar Szó cikke szerint a bent lévők kiabálva vitatkoztak a főszerkesztővel, néhányan pedig az íróasztalokon talált tárgyakat, például számítógépes egereket dobáltak el. Vučićević gratulált nekik a választási győzelemhez, de a szóváltás folytatódott. Beszámolók szerint a tiltakozók megfenyegették, majd némi dulakodás után több munkatársával együtt kirángatták a szerkesztőségből. Később körbevették, videózták, és azt követelték tőle, hogy kérjen bocsánatot Szerbia polgáraitól. A választások másnapján a Vajdasági Rádió és Televízió (RTV) bocsánatot kért az elmúlt évek egyoldalú tájékoztatásáért.

Vučićević élő adásban hívta a rendőrséget és a mentőket, utóbbiaktól járművet kért a dolgozók evakuálásához. Ilija Srdanovićot, a választást megnyerő Egyetemista Lista listavezetőjét is felhívta, hogy hívja vissza az összegyűlteket. Srdanović azt válaszolta, előbb ellenőriznie kell, mi történik.

„Ön mindenfélét mondott rólam, rengeteg valótlanságot – egyszerűen nem tudom elhinni, hogy most igazat mond”

– közölte vele.

Később az épület előtt a tüntetők és a kiérkező rendőrök között is összecsapások alakultak ki. A közösségi médiában megjelent felvételek szerint a tiltakozók tárgyakkal és pirotechnikai eszközökkel dobálták, ütötték és lökdösték a rendőröket, akik tömegoszlató eszközöket vetettek be.

Az Informer később az esti incidens felvételeit ismételte. A csatorna közleménye szerint a rendvédelmi szervek közbeléptek, és mindenkit kimenekítettek az épületből.

Vasárnap éjjel az ellenzéki Egyetemista Lista győzelmét hozta az előrehozott parlamenti választás Szerbiában. „Úgy ünneplünk, ahogy Szerbia a legjobban tud: énekkel, tánccal, ölelésekkel és örömkönnyekkel. És holnap? Holnap kezdődik a munka” – mondta győzelmi beszédében Radomir Saičić kémikus, a diákok által támogatott választási lista képviselőjelöltje. A választás éjszakáján égtek a sátrak, másnap már a gyerekek játszottak a másfél éve verőlegények által elorozott parkban, írtuk a Vučić-rendszer bukása utáni eufóriáról, a visszafoglalt városról és a bizonytalan folytatásról szóló belgrádi riportunkban.