Zelenszkij: Az oroszok az éjjel 16 ballisztikus rakétával és 280 drónnal támadták Ukrajnát

Oroszország az éjjel 16 ballisztikus rakétával és több mint 280 drónnal támadta Ukrajnát – írja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalain. Hozzátette: az orosz támadások célpontjai az energetikai létesítmények, a logisztika és a városi infrastruktúra volt. 12-en sérültek meg a kijevi egyetemi kampuszt és a környező területet ért esti orosz csapás miatt, közülük öten az egyetem hallgatói vagy munkatársai.
Miközben a mentőszolgálatok segítséget nyújtottak a sérülteknek, és felszámolták az első csapás következményeit, az orosz erők ismét ballisztikus fegyvereket vetettek be, tette hozzá. Azt is leírta:
„a Patriot és a NASAMS légvédelmi rendszerekhez szükséges elfogórakéták szállításának mesterséges és elhúzódó késleltetései, amelyekre sajnos az utóbbi időben sor kerül, közvetlenül segítik Oroszországot abban, hogy elérje terrorhadjáratának céljait.”
Vitalij Klicsko kijevi polgármester arról számolt be, hogy az orosz támadásban megsérült Pivdennij hidat ideiglenesen lezárták a közúti forgalom elől. Hozzátette, hogy a hídon lévő metróinfrastruktúra is megrongálódott. Vjacseszlav Csausz, az északi Csernyihiv megye kormányzója arról adott hírt, hogy reggel az orosz erők drónnal mértek csapást egy lakóházra a régió egyik falujában. A támadás következtében egy nő és egy 12 éves gyermek megsérült. Pavlo Drohal, az ukrán tengerészgyalogság szóvivője viszont azt írta, hogy reggel 9 óráig az orosz hadsereg betartotta az Oleskiben zajló humanitárius misszió keretében elrendelt tűzszünetet, amit Melania Trump segített tető alá hozni. Hozzátette, hogy a tengerészgyalogság továbbra is figyelemmel kíséri a helyzet alakulását, és ellenőrzi a hadműveleti körülmények változásait.
Közben kedden Alexander Stubb finn elnök és Jonas Gahr Störe norvég kormányfő Vlagyimir Putyinnal, majd Zelenszkijjel is tárgyalt telefonon. Zelenszkij szerint a két politikus egyértelműen közölte Putyinnal, hogy „valódi lépésekre van szükség az eszkaláció csökkentése érdekében az ukrajnai energetikai létesítmények és infrastruktúra elleni támadások terén”. A megbeszélésen szó esett a novemberre tervezett háromoldalú, ukrán–orosz-amerikai találkozó előkészítéséről is. (via MTI)
Kritikus helyzetbe került az ukrán légvédelem a Washington Post szerint.
Pár nap múlva biztonságosan elhagyhatják Oleski városát az ottrekedt idősek.
Azt is szeretnék, ha az Európia Unió képviselője is jelen lenne.