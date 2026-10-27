Zelenszkij: Az oroszok az éjjel 16 ballisztikus rakétával és 280 drónnal támadták Ukrajnát

Oroszország az éjjel 16 ballisztikus rakétával és több mint 280 drónnal támadta Ukrajnát – írja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalain. Hozzátette: az orosz támadások célpontjai az energetikai létesítmények, a logisztika és a városi infrastruktúra volt. 12-en sérültek meg a kijevi egyetemi kampuszt és a környező területet ért esti orosz csapás miatt, közülük öten az egyetem hallgatói vagy munkatársai.

Miközben a mentőszolgálatok segítséget nyújtottak a sérülteknek, és felszámolták az első csapás következményeit, az orosz erők ismét ballisztikus fegyvereket vetettek be, tette hozzá. Azt is leírta:

„a Patriot és a NASAMS légvédelmi rendszerekhez szükséges elfogórakéták szállításának mesterséges és elhúzódó késleltetései, amelyekre sajnos az utóbbi időben sor kerül, közvetlenül segítik Oroszországot abban, hogy elérje terrorhadjáratának céljait.”

Fotó: SERHII OKUNEV/AFP

Vitalij Klicsko kijevi polgármester arról számolt be, hogy az orosz támadásban megsérült Pivdennij hidat ideiglenesen lezárták a közúti forgalom elől. Hozzátette, hogy a hídon lévő metróinfrastruktúra is megrongálódott. Vjacseszlav Csausz, az északi Csernyihiv megye kormányzója arról adott hírt, hogy reggel az orosz erők drónnal mértek csapást egy lakóházra a régió egyik falujában. A támadás következtében egy nő és egy 12 éves gyermek megsérült. Pavlo Drohal, az ukrán tengerészgyalogság szóvivője viszont azt írta, hogy reggel 9 óráig az orosz hadsereg betartotta az Oleskiben zajló humanitárius misszió keretében elrendelt tűzszünetet, amit Melania Trump segített tető alá hozni. Hozzátette, hogy a tengerészgyalogság továbbra is figyelemmel kíséri a helyzet alakulását, és ellenőrzi a hadműveleti körülmények változásait.

Közben kedden Alexander Stubb finn elnök és Jonas Gahr Störe norvég kormányfő Vlagyimir Putyinnal, majd Zelenszkijjel is tárgyalt telefonon. Zelenszkij szerint a két politikus egyértelműen közölte Putyinnal, hogy „valódi lépésekre van szükség az eszkaláció csökkentése érdekében az ukrajnai energetikai létesítmények és infrastruktúra elleni támadások terén”. A megbeszélésen szó esett a novemberre tervezett háromoldalú, ukrán–orosz-amerikai találkozó előkészítéséről is. (via MTI)