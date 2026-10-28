Rendkívüli tájékoztatást adott ki Jászai Gellért cége a Gondosóra-programról, tagadják, hogy túláraztak volna

„A 4iG határozottan cáfolja a Gondosóra Programban nyújtott szolgáltatásainak túlárazására vonatkozó állításokat” – többek között ez áll abban az úgynevezett rendkívüli tájékoztatásban, amit a NER-oligarcha Jászai Gellért érdekeltségébe tartozó, tőzsdén jegyzett informatikai társaság szerdán adott ki. A cég azt közölte, hogy „a 2022–2026-os szolgáltatási időszak egészére nettó 66,8 milliárd forint árbevétellel és az öt év átlagában mindössze 4,8 százalékos árbevétel-arányos eredménnyel számol”. A 4iG azt is közölte, hogy az általa nyújtott szolgáltatások díja „mind hazai, mind nemzetközi piaci összehasonlításban versenyképesek”.

A cég szerint egyébként „a Gondosóra Program társadalmi hasznossága vitán felül áll”, ezért üdvözlik, hogy a magyar állam tovább működteti „a társaság által kiépített szolgáltatást”, illetve „együttműködik az állammal annak érdekében, hogy azt a felhasználók folyamatosan és változatlan minőségben vehessék igénybe”.

A gondosórák társadalmi hasznosságáról valószínűleg sokat tudna mesélni a Fidesz: mint tavaly novemberben bemutattuk, a gondosórák tulajdonosainak úgy nyomatták a kormánypárti propagandát, mintha nem lenne holnap. Amit aztán Havasi Bertalan megfejelt a NER utáni Magyarország egyik legcinikusabb mondatával: miután Tanács Zoltán technológiai miniszter augusztus végén bejelentése szerint bizonyítékot, egy szerződést találtak arról, hogy a Fidesz hozzáfért a gondosóra-használók személyes adataihoz, egy fantasztikus gondolatfutamban előbb igaztalannak nevezte a miniszter szavait, majd elismerte, hogy végül is igaza van Tanács Zoltánnak, majd ezzel zárt: „Minden pártnak megvolt a lehetősége hasonló együttműködési megállapodás megkötésére a Gondosóra programmal, de nem éltek ezzel.”

Visszatérve a mai 4iG-közleményre: a cég szerint a kezdetektől konstruktív partnerként támogatják az átadás-átvételt, és bár csak december 31-én kellene átadni a dokumentációkat és az eszközöket, ezt már szeptemberben elkezdték. Arról is írnak, hogy a társaság „a szerződés lezárásával - fejlesztési költségen számolva - mintegy 30 milliárd forint értékű szoftvereket és eszközöket, valamint az ezekhez tartozó dokumentációt ad térítésmentesen az állam tulajdonába”.

A Gondosóra-program nyomán több nyomozás is indult: a NAV már a nyáron bejelentette, hogy költségvetési csalás gyanújával nyomoz, míg szeptember végén az derült ki, hogy hűtlen kezelés miatt a rendőrség is nyomozást indított az ügyben.