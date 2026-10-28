Tiborcz István eltűnt a magántőkealapokból, Matolcsy Ádámot viszont hat mögött is megtalálták, százmilliárdos vagyon rejtőzik ezekben

Orbán Viktor vejének neve ma már egyik, a nyilvánosságban korábban hozzá kötött magántőkealapnál sem szerepel a NAV tényleges tulajdonosi nyilvántartásában – írja az SZMO, miután tizenkilenc magántőkealap adatait ellenőrizték. Van olyan is az alapok között, amiben egy hónappal ezelőtt még ott szerepelt a neve, nem is akármekkora hányaddal: a Gordiusz Magántőkealapnál szeptemberben még 99 százalékos érdekeltséggel tüntették fel Tiborcz István nevét.

Október 26-án, amikor az SZMO ellenőrizte az adatokat, már csak egyetlen nevet találtak a nyilvántartásban: Mikesy Álmosét, a Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatójáét, de nulla százalékos érdekeltségi mértékkel, nem is befektetőként, hanem vezető tisztségviselőként tüntették fel. Vagyis azt, hogy most kié ez a magántőkealap, nem tudni, írja a portál.

A Gordiuszba korábban 50 milliárd forintot fektetett be az állami tulajdonú MFB, ami nem sokkal a választás előtt, idén márciusban szállt ki a tőkealapból, méghozzá 59,9 milliárd forinttal. Az alapnak jelentős, öt irodaházból álló ingatlanportfóliója van Belgrádban, ezt eredetileg a Jellinek Dániel-féle Indotek vette meg a jegybanki alapítványi botrányban ismertté vált lengyel ingatlanos cégtől, a GTC-től.

Jellinek Dániel és Tiborcz István 2018-ban Fotó: Németh Dániel/444

A lap azoknak a magántőkealapoknak a tényleges tulajdonosára keresett rá, amiket a Gránit Alapkezelő, a Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő, az Atlas Europe Assets, valamint az Equilor Alapkezelő kezelnek. Huszonegy ilyen alap van, közülük tizenkilencre adott találatot az MNB nyilvántartása. Tiborcz nevére egyiknél sem bukkantak, megtalálták viszont a pécsi Hornung Áront, akit már korábban is a Tiborcz-körhöz soroltak. Ő például 91 százalékos érdekeltséggel szerepel annál a Közép-Európa I. Magántőkealapnál, ami „korábban a Dürer Kert ingatlanjához, valamint a biharkeresztesi Viastein építőanyaggyártó vállalat mögötti tulajdonosi konstrukcióhoz is kapcsolódott”, írja a lap.

A Viastein az a Tiborcz-üzlettárs, a csődeljárás alatt álló Bayer Construct-tulajdonos Balázs Attila érdekeltségébe tartozó cég, aminek több munkavállalója ott volt ellentüntetőként tavaly májusban Magyar Péter nagyváradi rendezvényén (a társaságban egyébként 2012-13-ban tulajdonos volt az a Farkas Tibor Norbert is, akinek a neve a lélegeztetőgép-botrányos OTT-ONE-nál is felbukkant). Az a Dicső László is kötődik a Viasteinhez, akinek a nevét szintén több „tiborczos” alapnál megtalálták az SZMO munkatársai.

Szintén felbukkan a korábban Tiborczhoz kötött magántőkealapoknál a volt Elios-vezérigazgató, Sájer Gábor, valamint az a Szécsényi Bálint, aki az Equilor révén is szoros üzleti kapcsolatba került Tiborczcal. Emellett az ő neve is felbukkant a GTC-sztoriban is: a jegybanki alapítványokról szóló ÁSZ-jelentés közzététele előtt fb-tag volt, amiről a jelentés publikálása után nyomban lemondott.

Ő nemcsak üzlettársa Tiborcznak, hanem barátjaként is emlegették korábban, 2024-ben hegyvidéki villát is vett tőle, a Sziget VIP-ben is fotózták őket együtt. Mindezeken túl a 2010-es években még az Equilorral ő volt az akkor Tiborcz-érdekeltségűként emlegetett Közép-Európai III. Magántőkealap alapkezelője is. A mostani adatok szerint öt tőkealap is van, amiben olyan személyként jelenik meg, aki tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorol az alap fölött.

Szécsényi Bálint és Tiborcz István 2016-ban a Szigeten, a háttérben az akkor még bizalmi embernek számító Kuna Tibor Fotó: Botos Tamás/444

Ez a Közép-Európai III. Magántőkealap később Matolcsy Ádám köréhez került, a Száraz Istvánhoz köthető Quartz lett az alapkezelője (ennek a cégnek akarták kölcsönszerződéssel átadni a jegybanki alapítványok vagyonát kezelő cég leányvállalatát). És ha már Matolcsy Ádám: az ő magántőkealap-érdekeltségeit is feltárták az SZMO munkatársai. Hat magántőkealap mögött találták meg a volt jegybankelnök fiát, akiről azt írták: