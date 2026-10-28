Lélegeztetőgép-nyomozás: elrendelték még egy, a csaló céghez szorosan kötődő üzletember körözését

A Győri Járásbíróság hétfőn rendelte el Kósa Gábor körözését. Az 1977-ben született üzletembert pénzmosás miatt, európai elfogatóparancs alapján körözik. A személyes adatok alapján arról a Kósa Gáborról van szó, aki egyedüli, majd egy cégen keresztül többségi tulajdonosa volt 2014-től 2020 májusáig az iSRV Szolgáltató Zrt.-nek. Ez a ma már felszámolás alatt álló cég pedig – a cégbíróság nyilvántartásából birtokunkba került dokumentum szerint – a legbefolyásosabb tulajdonosa volt az OTT-ONE Nyrt.-nek, ami egy 12 milliárdos tortát tudott kihasítani 2020-ban a kínai lélegeztetőgép-bizniszből.

Vagyis annak a lélegeztetőgép-bizniszen hatalmasat szakító cégnek, amely ügyében tegnap volt látványos kommandós akció Budapesten – a videófelvétel háttérképeinek tanúsága szerint valahol Észak-Budán –, és amely korábbi vezetőjére, Májer Bálintra a rendőrség nemzetközi elfogatóparancsot adott ki. A teljes lélegeztetőgép-biznisz, Orbán és Szijjártó kínai fürkészei és portyázói összesen több mint 15 milliárd forint kárt okozhattak a magyar államnak túlárazásokkal és használhatatlan lélegeztetőgépek leszállításával. (Volt olyan, igaz, nem az OTT-ONE beszerzéséhez köthető tízmilliós lélegeztető, amit árverésen 13 000 forintért sem tudtak eladni.)

Mint az alábbi jelenléti íven látható, az OTT-ONE részvényesei közül a legjelentősebb részesedése az iSRV-nek volt, aki nem szeretne összeadásokkal és arányszámítással vacakolni, annak segítek: a táblázatban lévő szavazatszám-adatok alapján 49,62 százalékos szavazataránnyal rendelkezett. A szintén Kósa-érdekeltségű Genitpro Kft.-nek 15 százalékos szavazataránya volt. Az iSRV-t az előbb a Vas megyei Bucsu településen, majd 2015-től papíron az ausztriai Stadtschlaining (magyar neve Városszalónak) településen lakó Kósa 2014 nyarán alapította, miután a lakcímét Ausztriába tette át, a bucsui címen élő Kósa Jánosné, majd 2018 júniusától a szombathelyi ügyvéd, dr. Pozsgay Péter volt a kézbesítési megbízottja. Az a Pozsgay Péter, aki az OTT-ONE közgyűlésén az összes jelen nem lévő részvényes céget képviselte.

Kósa Gábor 2019 szeptemberéig közvetlenül, akkortól az egy ideig többségi tulajdonában álló Industrial Artificial Intelligence Kft.-n keresztül volt az iSRV tulajdonosa. A vezérigazgatói pozícióját viszont az iSRV felszámolásának megkezdéséig, tavaly júliusig megőrizte.

Az Industrial Artificial Intelligence-ben eleinte tulajdonostársa volt mások mellett az a Farkas Tibor Norbert és Mura-Pörzse Katalin Petra, akikről 2024 szeptemberében írtunk, annak apropóján, hogy híre ment annak: egy kínai cég egy magyarországi vállalattal közös vonatgyártást tervez Magyarországon. Az érintett magyar vállalat az Acemil Szállítmányozási Zrt. volt, amit eredetileg Asian Central European Intermodular Logistic Zrt. néven alapítottak, és aminek akkori vezérigazgatója Farkas Katalin Petra – korábbi nevén Mura-Pörzse Katalin Petra –, míg előző vezérigazgatója, Farkas Tibor Norbert volt. (A cég neve egyébként felmerült 2023 nyarán a Soroksárra, Tiborcz-érdekeltségű földterületekre tervezett kínai vegyianyag-elosztóközpont kapcsán is.)

Farkas Tibor Norbert egyébként közvetlenül is kötődött az OTT-ONE-hoz: 15 napig tagja volt a cég felügyelőbizottságának. Méghozzá pont abban az időszakban, amikor a cég tető alá hozta a hatalmas lélegeztetőgép-üzletet a Szijjártó Péter vezette külügyminisztériummal, derül ki a Greenfo egy korábbi cikkéből.

A körözés alatt álló Kósa Gábor egyébként már jóval az iSRV előtt elkezdte az üzleti karrierjét építeni, aminek olyan izgalmas állomása is volt, mint a Kovi-féle felnőttfilmes LUXx Video Kft., ahol az Opten cégadatai szerint 2008-2012 között volt cégvezető.