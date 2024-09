Egy kínai cég magyarországi vonatgyártást tervez azzal a rejtélyes hátterű magyar céggel közösen, amelyről a soroksári vegyianyag-elosztó kapcsán hallottunk először

Egy angol vasúti szaklapban, a Railwaygazette.com-on jelent meg szerdán egy hír arról, hogy egy kínai cég egy magyarországi vállalattal közös vonatgyártást tervez Magyarországon. A történet magyar szereplője azonban érdekesebb annál, mint önmagában a tervezett gördülőállomány-gyár építése.

A kínai CRRC ZELC Europe csoporthoz tartozó CRRC Zhuzhou Locomotive Co. ugyanis azzal az Acemil Szállítmányozási Zrt.-vel tervez együttműködést, amely

tulajdonosa 2022 júniusa óta a Tibidabo magántőkealap, így valódi tulajdonosa ismeretlen, de

a Direkt36 korábbi oknyomozása talált arra utaló jeleket, hogy a cég Rogán Antal környezetéhez kötődik;

az eredetileg Asian Central European Intermodular Logistic Zrt. néven alapított Acemil neve felmerült tavaly nyáron a Soroksárra, Tiborcz-érdekeltségű földterületekre tervezett kínai vegyianyag-elosztóközpont kapcsán;

a mostani vezérigazgató, Farkas Katalin Petra – korábbi nevén Mura-Pörzse Katalin Petra – és előző vezérigazgatója, Farkas Tibor Norbert is kötődött ahhoz az OTT-ONE Nyrt.-hez, amely egy 12 milliárdos tortát tudott kihasítani 2020-ban a kínai lélegeztetőgép-bizniszből, erről a Greenfo tavaly novemberben írt részletesen (a Farkas vezetéknevek véletlen egyezésnek tűnnek az egyéb személyi adatok alapján);

az Acemil alapítója, Laky-Takács Péter – aki négy hónap után adta el a céget a Tibidabónak – korábban magyar konzulként szolgált Kolozsváron és Torontóban, valamint egy időben Altusz Kristóf akkori külügyi helyettes államtitkár megbízott kabinetfőnöke volt. A Vsquare tavaly nyáron arról írt, hogy Laky-Takács a közösségimédia-profilja szerint régi barátja a Rogán vezette kormányzati kommunikációs csapat egyik kulcsfigurájának, Hollik Istvánnak, akivel együtt szerepelnek például a Balatonon vitorlázás közben készült képen.



Ezek után az már csak apró érdekesség, hogy a HVG egy idén júniusi híre szerint a Tibidabo Magántőke Befektetési Alap a többségi tulajdonosa annak a munkaerő-közvetítő cégnek, amely azokat a kirgizeket és más külföldieket is foglalkoztatta, akiket május elején küldtek el a dél-koreai SK ON Hungary iváncsai akkumulátorgyárából (ez volt a szarral összekenős elbocsátás esete).

És akkor most vissza a brit lapnak most megjelent vonatépítési tervekre. A szaklap szerint a CRRC ZELC egyike a kínai állami tulajdonú holdingcsoport hat leányvállalatának, és több mint 10 000 embert foglalkoztat. A cikk szerint a magyarországi gyártóüzemek építése várhatóan a jövő évben kezdődik. „A két vállalat egy vasúti oktatással és képzéssel, kutatással és fejlesztéssel foglalkozó létesítményt is szeretne létrehozni” – írja a szaklap, amely szerint a kínai csoportnál az Acemilt úgy emlegetik, mint „megbízható helyi partnert”.

A lap azt is írja, hogy a CRRC magyarországi tervei a kínai elnök, Hszi Csin-ping májusi budapesti diplomáciai látogatása nyomán nyertek lendületet, „ami az Orbán Viktor miniszterelnök vezette magyar kormány azon törekvését tükrözi, hogy jó munkakapcsolatot ápoljon a kínai adminisztrációval”, és fel is sorolnak néhány magyarországi kínai beruházást.

A kínai cég egyébként a Railwaygazette szerint már szállított kisebb tételben gördülőállományt különböző uniós üzemeltetőknek, de a nagyobb volumenű megrendelései a Vossloh Rolling Stock leányvállalatán keresztül érkeztek. Ez egy 2020. májusi felvásárlással került kínai kézbe, eredetileg az észak-németországi Kielben bejegyzett, Vossloh Locomotives GmbH nevű cég volt. Az elsősorban vonali tehervonati mozdonyok gyártója ezzel megalapozta a kínai vállalat jelenlétét az európai piacon.

A CRRC ZELC az uniós piacra fővonali és tolatómozdonyokat, villamos motorvonatokat és kétszintes szerelvényeket szeretne gyártani. A CRRC ZELC és az Acemil elképzelései szerint a jövőben mind a négy termékcsaládot Magyarországon gyártanák.

A lapnak Kovács Dávid, az Acemil Zrt. igazgatósági tagja azt mondta: a partnerek jó helyzetben vannak ahhoz, hogy Magyarország „nagy vasúti gyártási örökségére” építsenek, megjegyezve, hogy „a Ganz, majd később a Ganz-MÁVAG hosszú évtizedeken át szállított vasúti járműveket a nemzetközi piacra”. Kovácsot idézve a brit lap azt írja: „Hosszú távú stratégiánk az, hogy legalább 51 százalékban uniós hozzáadott értékű termékeket kínáljunk, mert úgy látjuk, hogy a piac ezt igényli”. A két vállalat egy karbantartó bázist is létrehoz, „hogy az európai piacra gyártott összes meglévő és jövőbeli termékportfóliót kiszolgálhassuk”, írja a lap Kovácsot idézve.

Az Acemil a CRRC egy másik leányvállalatával, a CRRC Shandong Co-val is megállapodást kötött tehervagonok közös gyártásáról és összeszereléséről Magyarországon, amelyhez külön gyárat építenének. „A CRRC Shandonggal már van egy meglévő együttműködésünk” – idézi a lap Kovácsot, aki arról is beszélt, hogy „a koncepció hasonló, olyan vagonokat szeretnénk gyártani, amelyek több mint 51 százalékos európai uniós hozzáadott értékkel rendelkeznek.”

A cikkből az nem derül ki, hogy pontosan hol és milyen költséggel épülne fel a közös kínai-magyar vonatgyár.