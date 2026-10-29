A Puskás Akadémia állítja: megtévesztő a kormány tao-térképe, a milliárdok egy részével a határon túli utánpótlást támogatták

Elhallgatni, hogy a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia a tao-forrásokból a Kárpát-medencei akadémiai rendszer további tíz sportszervezetét is támogatta, nem sportszerű, írja gazdagon illusztrált képes-színes-szagos kváziközleményében a Felcsút. A klub honlapján megjelent „cikk” a kormány által közzétett tao-térkép adataihoz iparkodik a saját szája íze szerinti kontextust teremteni.

Mint azt a 444 is megírta, interaktív diagramokon, térképen és táblázatban foglalta össze a Miniszterelnökség a társasági adóból származó sporttámogatások adatait, összegeit és kedvezményezettjeit. Ebből kiderült: a teljes sportági listában a Felcsút kapta a 4. legtöbb tao-támogatást, egészen konkrétan 45,4 milliárd forintot.

A Puskás Akadémia – itt landolt a Nemzeti Sporttól történt menesztése után PR-főnökként Szöllősi György – megtévesztőnek minősíti a tao-térképet, mondván: maga az anyag is elismeri, hogy nem lehet megállapítani, hogy a támogatás ténylegesen a feltüntetett klubhoz jutott-e el, mivel a szövetségek és az akadémiák a kapott forrást továbbadhatják más szervezeteknek is. „A Puskás Akadémia éppen ezt tette, a külhoni magyar sportközösségek magas szakmai színvonalú utánpótlás-nevelő munkáját segítette tao-milliárdokkal” – szögezi le a cikk szerzője. Arra azonban nem tér ki, hogy pontosan mekkora összegek mentek tovább Felcsútról, és hogy hova.

(Frissítés: konkrét hír eddig egyszer volt arról, hogy a Puskás Akadémia továbbadott tao-forrásokat a határon túlra, éspedig idén februárban, amikor kiderült, hogy a kapott 15,2 milliárd több mint felét nem tartják meg. Ha korábban is történt ilyen, akkor azt nem verték nagydobra.)

Másutt vannak számok is, bár azok sem aprólékosak, például: „Miközben a teljes, 1408 milliárdos hazai tao-felhasználás 2-2,5 százalékát juttatták a nyereséges magánvállalatok a Puskás Akadémia szakmai feladatainak ellátására, létesítményeinek építésére, a 98 százalék nagyszerű fejlesztéseket és gyerekek, amatőrsportolók százezreinek a sportolását segítette országszerte.”

Szöllősi György és Mészáros Lőrinc a felcsúti stadionban Fotó: Tessely Zoltán/Facebook

A klub saját munkáját igen lelkesen dicsérő közlemény szerzője szerint „fontos leszögezni, hogy a Puskás Akadémián épült ki Közép-Európa talán legnagyobb és legjobban felszerelt futball- és sportközpontja, saját, a külsősök felé is nyitott középiskolával, fiú- és leánykollégiummal, 4000 férőhelyes stadionnal, sportcsarnokkal, fantasztikus szakmai eredményekkel.”

Sőt: a „húsz éve a semmiből elkezdett építkezés, megfeszített szakmai munka révén több száz fiatal Puskás-akadémista kapott meghívást a korosztályos magyar válogatottak kereteibe és mutatkozott be a Nemzeti Bajnokság legfelső osztályaiban. Tíz játékost adtunk a magyar válogatottnak, négyet a női nemzeti együttesnek, ifjúsági (U19) bajnokcsapatunk a legutóbbi két idényben Európa legjobb 32 ifiegyüttese közé jutott, felnőttcsapatunk többször vívta ki az európai kupaindulás jogát.”

A Puskás Akadémia felnőttcsapata egyébként jelenleg is első helyen áll az NB I-ben, annak ellenére, hogy legutóbb 2-1-re kikapott a Nyíregyházától. Az idén a PAFC kezdőjében többségben vannak a magyar játékosok, de korábban voltak olyan meccsek is, amikor 10 légiós lépett pályára az együttesben.