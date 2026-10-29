A Hello Kitty-franchise mögött álló japán Sanrio vállalat bocsánatot kért és megszüntette az együttműködést a Vivant című japán tévésorozat készítőivel, miután kínai állami médiumok és internetezők háborodtak fel, mondván, a sorozat szándékosan befeketíti Kínát. A Sanrio a Weibón közzétett bejegyzésében azt írta, arra a következtetésre jutottak, hogy a Vivantban olyan elemek fordulnak elő, amelyek összeegyeztethetetlenek a vállalat alapértékeivel.

A Guardian cikke szerint a japán TBS csatorna által készített kémthriller második évadában a főhős, egy irodai alkalmazott akaratlanul a nemzetközi bűnözés és kémkedés hálójába keveredik.

A kínai állami média a héten élesen kikelt azok miatt a jelenetek miatt, amelyekben kegyetlen kínai ügynökök kínozzák a japán védelmi erők egyik titkos egységének tagjait. Ezt Peking az ellene folytatott szándékos lejárató kampányként értelmezte. Sőt: a kínaiak szerint a kínzási módszerek némelyike kísértetiesen emlékeztetett azokra, amelyeket japán katonák alkalmaztak kínaiak ellen a második világháború idején.

„Az incidenssel kapcsolatban érkezett visszajelzéseket nagyon komolyan vesszük – írta közleményében a Sanrio. – A jövőben szigorítjuk az ellenőrzést minden további együttműködési projekt esetében.”

A sorozat első évada, amely egy kitalált közép-ázsiai országban játszódott, nem váltott ki vitákat, ám a második éppen akkor került képernyőre, amikor Peking és Tokió viszonya egyre feszültebbé válik.

Kína kulcsfontosságú piacnak számít a Sanrio számára. A tokiói székhelyű vállalat az idei év első felében 117 millió dolláros bevételt ért el itt, ami 40 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A sorozatban a Sanrio több más karaktere is feltűnt.

A Sanrio-balhé akkor került előtérbe, amikor vihart kavart Kylyan Mbappé francia futballista diktátorozós tréfája. A Real Madrid sztárjának Mao Ce-tungot szóba hozó kijelentése miatt a klubnak és a futballistának is bocsánatot kellett kérnie.

Az az ügy hétfőn robbant ki, amikor Mbappé egy francia tévéműsorban arról beszélt, hogy a róla készített mémek közül azt tartja a legviccesebbnek, amelyiken az arcát egy kínai diktátoréval mossák össze. A diktátor Mao Ce-Tung volt, aki 1949-es megalapításától 1976-os haláláig vezette a Kínai Népköztársaságot.