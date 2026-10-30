A NER kulcséve: nyilvánosak a 2011-es kormányülések összefoglalói

És az ország új neve... Fotó: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP

„A 2011-es ülések feljegyzéseivel folytatjuk az Orbán-kormányok üléseiről készült összefoglalók közzétételét. Az embereknek joga van megismerni egyes döntések hátterét, és azt, mivel foglalkozott az akkori kormány az Alaptörvény elfogadásának évében” – írja közleményében a Miniszterelnökség. A Magyar-kormány üléseinek jegyzőkönyveire, összefoglalóira azonban egyelőre hiába várunk.

A közlemény felidézi, miért volt kulcsév 2011 a Nemzeti Együttműködés Rendszerének kialakításában:

a kormány ülésein is téma volt az Alaptörvény előkészítése, majd annak 2011 áprilisi elfogadása után a jogszabályi környezetbe ültetése. Ennek részeként tárgyalták október 25-én, hogyan vezessék át a jogszabályokban az ország megnevezését Magyar Köztársaságról Magyarországra.

2011 decemberében az Országgyűlés rohamtempóban fogadta el az új törvényeket, köztük az új felső- és közoktatási törvényt, az új önkormányzati törvényt és a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényt. A sok vitát kiváltott MNB-törvényről november 23-án a jegybankelnök meghívásával tárgyaltak, ahol az összefoglaló szerint „a Miniszterelnök kérdésére az MNB elnöke megerősítette, hogy igényli az álláspontja szerint elmaradt hivatalos és formális egyeztetés lefolytatását”.

Kormánydöntés született a Magyar Művészeti Akadémia és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásáról, a Városliget, a Várbazár és a budai Várnegyed rekonstrukciójáról, de jelentős támogatásról döntöttek a győri Audi gyár esetében, sőt, többször napirendre került egy végül elmaradt Los Angeles-i Bánk Bán előadás kérdése is.

A 2011-es kormányülések összefoglalóit itt lehet böngészni.