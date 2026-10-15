Nem adják ki Magyarék a kormányüléseik dokumentációját, miközben Orbánék feljegyzéseit nyilvánosságra hozzák

POLITIKA
Kihelyezett kormányülés
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A Telex közérdekű adatigényléssel kikérte a Magyar-kormány üléseinek összefoglalóit és jegyzőkönyvekeit, de a Miniszterelnökség a kérést a kormányzati igazgatásról szóló 2018-as törvényre hivatkozva elutasította. Ez kimondja, hogy „a kormány ülései – a miniszterelnök eltérő rendelkezése hiányában – nem nyilvánosak”.

Ez azért bizarr helyzet, mert az új kormány és Magyar Péter nemcsak sokat beszél arról, hogy a kormánynak átláthatóan kell működnie, hanem sorra nyilvánosságra is hozzák Gyurcsányék és Orbánék kormányüléseinek titkosított összefoglalóit. A Telex kérdésére, hogy nem érzik-e visszásnak, hogy az Orbán-kormány üléseinek dokumentumait közzéteszik, miközben a Magyar-kormány 2026 utáni kormányüléseinek összefoglalói titkosak maradnak, nem adtak választ.

Kollégánk, Rovó Attila még a régi Indexen írt arról, hogy az első Orbán-kormány egy huszáros vágással 150 év hagyományával szakított, amikor hatalomra jutása után eltörölte azt az előírást, hogy a kormányüléseket rögzítsék az utókornak. 2006-ban az Alkotmánybíróság is kimondta, hogy „egy demokratikus jogállamban a polgároknak joguk van arra, hogy az életükre alapvetően kiható döntéseket, az azokat alátámasztó indokokat és a döntéshozatalban résztvevők szakmai álláspontjait (esetleges ellenvéleményeiket) – akár késleltetetten is – megismerjék.”

Újságírói kérdésre, még júliusban azt mondta a Magyar Péter, hogy a kormányülésekről hangfelvétel és emlékeztető készül, de arra már nem kapott választ a Telex, hogy milyen módon kívánják biztosítani a kormányülések és a kormányzati döntések nagyobb átláthatóságát, amit a kampányban ígértek.

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