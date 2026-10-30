De miért éppen Felcsút? – teszi fel a kérdést Orbán Viktor kedvenc lapja, ha így megy tovább, az exkormányfő kénytelen lesz lemondani az előfizetését

„Miért egy kétezer lelkes kis faluban jutottunk el odáig, hogy hirtelen kinőtt a semmiből egy NB I-es focicsapat stadionnal, meglehetősen tekintélyes fizetésekkel, kiszolgáló központtal, szállodával, taonegyedik hellyel, a nagy magyar valóságtól olyannyira elrugaszkodva, hogy maga a klub is büszkén hirdetheti, ez – talán – a térség legnagyobb és legjobban felszerelt futball- és sportközpontja?”
Abszolút releváns kérdés. A futball- és sportközpont, amiről szó van, a felcsúti Puskás Akadémiáé.
De ebbe a gondolatmenetbe se nagyon lehet belekötni:
„Lesznek, talán nem is kevesen, akik nem ilyen áltudományos magyarázatokban látják a felcsúti sportélet váratlan felemelkedését, hanem egy emberi döntésben, némi nagyzási hóborttal, a családi ház szomszédságában létrehozva egy csilivili sportközpontot. Egy másik világot. Józanabb közösségben, aki a piramis csúcsán áll, kínosan figyel arra, hogy ilyesmi ne történhessen. Nálunk a piramis csúcsán kínosan figyeltek arra, hogy éppen ilyesmi történjen.”
Abszolút stimmel, tényleg.
Egyvalami meglepő csak: az idézetek egy Nemzeti Sport-publicisztikából származnak, melynek szerzője Kun Zoltán főszerkesztő-helyettes.
Mi is írtunk róla: a Miniszterelnökség interaktív diagramokon, térképen és táblázatban foglalta össze a társasági adóból származó sporttámogatások adatait, összegeit és kedvezményezettjeit. Ebből kiderült: a teljes sportági listában a Felcsút kapta a 4. legtöbb tao-támogatást az évek során, egészen konkrétan 45,4 milliárd forintot.
Alig kevesebbet, mint a kosárlabda-szövetség összesen, simán többet, mint a jégkorong, a vízilabda vagy a röplabda.
A Felcsút azonban nem hagyta szó nélkül a dolgot, ezt is megírtuk csütörtökön: színes-szagos, sok képes kváziközleményben reagált, próbálva azt állítani, hogy semmi se úgy van, hiszen nem is annyi az annyi, és különben is, olyan eredményes volt a semmiből felépített klub, hogy minden fillér jó helyre ment.
Oké, mondja erre Kun Zoltán, de miért éppen Felcsútra? Miért nem Debrecenbe, Pécsre, Szegedre vagy Kukutyinba?
A választ pontosan ismerjük, egészen konkrétan a kezdetek kezdete óta.
Most már a Nemzeti Sport is ismeri.
Az a Nemzeti Sport, amely, mint tudjuk, Orbán Viktor exminiszterelnök kedvenc lapja, és amellyel – egyéb igeforrásait megelőzően – indítja valaha dolgos napjait.
És amelynek Kun Zoltán is munkatársa volt, ha minden igaz, akkor is, amikor annak főszerkesztőjét még Szöllősi Györgynek hívták.
Mígnem idén májusban kirúgták.
Így egy ideje a Puskás Akadémia píárosát – vagy sajtófőnökét – hívják Szöllősi Györgynek, tehát ha azt nem is állíthatjuk teljes magabiztossággal, hogy ő írta a szóban forgó PAFC-közleményszerűséget a saját kezeivel, abban aligha tévedünk, hogy köze lehetett hozzá.
Hiába, bonyolultak manapság az ember és ember – exmunkatárs és exmunkatárs, főszerkesztő és főszerkesztő-helyettes – közötti viszonyok. Mi ez, ha nem tőrőlmetszett rendszerváltás?
Csak aztán nehogy lemondja az előfizetését az első számú olvasó. Plusz a többi, akinek tizenöt éven át pont az ellenkezőjét írták a patinás hasábokon.
„Van, a korábban bennünket támogató jobbközép, vagy mérsékeltebb sajtó, mondjuk ez az Indamédia, azt hiszem így hívják ezt a világot, Tv2, Index, ilyenek, Mandiner. Ezek most ellenzékbe kerültek, polgári, kritikus médiavilágnak néznek ki, de még keresik a hangjukat. Ha nincs meg a saját hangjuk, akkor hogy akarnak velem beszélni” – mondta Orbán arról, miért Dopeman podcastjába ment be nyilatkozni.
A miniszterelnökség összefoglalta a sport-tao-támogatások összegeit és kedvezményezettjeit, egyben közölték, hogy a kormány 2027-től megszünteti a sport-tao rendszerét, és közvetlen költségvetési támogatást juttat a sportszervezeteknek.
Az MTVA azt írta, ez a közmédia átalakításának a részeként történt.
És különben is elképesztő, hogy nulláról indulva milyen csodálatos munkát végeztek az elmúlt években.
A sajtóértesülések szerint PR-vezető vagy sajtófőnök lehet belőle a felcsúti fociakadémián.