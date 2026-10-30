„Megöltek minket” – búcsúlevélben jelentette be megszűnését a Novaja Gazeta

November 9-én végleg beszünteti működését a Novaja Gazeta, az orosz független újságírás egyik legismertebb és legfontosabb lapja – írja a The Guardian. Az 1993-ban alapított újság az elmúlt három évtizedben a hatalommal szembeni kritikus újságírás egyik meghatározó fóruma volt Oroszországban.

A lap munkatársai közül többen politikai indíttatású gyilkosságok áldozatai lettek, köztük Anna Politkovszkaja, aki a csecsenföldi háborúról és az ott elkövetett jogsértésekről tudósított. A Novaja Gazeta korábbi főszerkesztője, Dmitrij Muratov 2021-ben megosztva kapta meg a Nobel-békedíjat a sajtó- és véleményszabadság védelméért végzett munkájáért.

A 2006-ban meggyilkolt Anna Politkovszkaja újságíró emlékhelye a Novaja Gazeta moszkvai szerkesztőségében, 2021. október 7-én, halálának 15. évfordulóján. Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

A lapot az Ukrajna elleni 2022-es orosz invázió óta egyre súlyosabb hatósági intézkedések érték. Még abban az évben visszavonták a működési engedélyét, online felületeit blokkolták, munkatársainak jelentős része pedig külföldre kényszerült. Idén áprilisban letartóztatták egyik újságíróját, Oleg Roldugint, októberben pedig kihallgatták Szergej Szokolov főszerkesztőt, és házkutatást tartottak az otthonában. A szerkesztőséget szeptemberben „külföldi ügynöknek” minősítették.

Szokolov pénteken egy YouTube-videóban jelentette be, hogy az orosz hatóságok és titkosszolgálatok ellehetetlenítették a lap működését.

A Novaja Gazeta búcsúlevélben számolt be arról, hogyan lehetetlenítették el a működését. A levelet teljes terjedelmében és angol nyelven a Le Monde is közzé tette. Mint írják, ellehetetlenítésük nem elszigetelt eset, hanem annak a folyamatnak a része, amelyben az orosz állam fokozatosan felszámolta a sajtószabadságot, a civil társadalom intézményeit és az alapvető állampolgári jogokat. A levél az FSZB-t, az igazságügyi tárcát és az ügyészséget teszi felelőssé a történtekért, és úgy fogalmaz, hogy Oroszországban mára szinte teljesen kiépült a katonai diktatúra.

A szerzők szerint az alkotmányra hivatkozó hatalom maga sérti meg az alkotmányt, miközben az ellenvéleményt és a jogok védelmét is bűncselekményként kezeli. Visszautasítják azt az érvelést, hogy a mai Oroszországban tapasztalható elnyomás nem hasonlítható a sztálini terrorhoz: szerintük a börtönökben ma is ugyanúgy emberek halnak meg, nem pusztán statisztikai adatok keletkeznek. A levél végén azt írják, hogy minderről addig tudósítottak, ameddig csak lehetett, és éppen ezért számolták fel őket. Búcsúzóul megköszönik mindenkinek, aki meghallgatta őket. A Novaja Gazeta szerkesztősége végezetül azt ígérte, még egy utolsó lapszámot megjelentetnek.