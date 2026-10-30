Merre tovább, rakpart?

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„Valószínűleg a világ legjobb kilátással rendelkező autóparkolói ezen a rakparton vannak a mai napig. Csak egy kicsit pazarló az, ahogy ezekre a terekre gondoltunk.” (Bodor Ádám, BKK-vezérigazgató)

Vége a rakpart megnyitásának, vagy ha úgy tetszik, lezárásának: néhány napja teljesen visszafoglalták a területet az autók, de előtte még a hétvégén a 2-es villamos pályája alatti helyiségek, a viaduktok lakói és élvezői elbúcsúztak az elmúlt évek legkirályabb pesti közterületétől.

Az alkalomból rendezett minikonferenciát két álláspont jellemezte:

A Dunyi üzletvezetője, Király Tamás szerint a viaduktok alatt most négy vendéglátóhely van, mindegyik ugyanazt a funkciót szolgálja ki, és jó lenne, ha sokszínűbb lenne a felhozatal. Emellett szerinte tavaly sokkal alterebb volt a közeg, feleannyian jártak a rakpartra, idén viszont már eldurvult a környék: éjszaka gyakran voltak verekedések, tavalyhoz képest sokat jártak be a rendőrök és a mentők. A turizmust nem kifejezetten támogatja, szerinte a lényeg, hogy a magyaroknak és az itt lakóknak legyen jó, és nem kéne Velencévé alakulni. „Éjszaka, ha végigsétálok a rakparton, tangapapucsos, félmeztelenül táncoló turistákba botlok. Délután, kora este jó, aztán egyre rosszabb a vájb.”

A Mahart PassNave ügyvezetője, Somodi László szerint viszont soha nem lesz teljesen a belvárosiaké a rakpart, a turisták belvárosi élményekre vágynak: szép esti látványra, folyóra, italra, a tehetősebbek pedig ételre – ezekre hajlandók elkölteni a pénzüket. Szerinte ahhoz, hogy ebből a helyiek és a vállalkozók is jól jöjjenek ki, egységesebb menedzsment kellene, ami meghatározza a kereteket. Máskülönben a legnagyobb fogyasztást generáló kocsmák viszik haza a profitot. A kérdés szerinte az, hogy hogyan lehet a rakpartra csalogatni a turistát, és megtartani valamennyit belőle a helyieknek is úgy, hogy közben nem engedik oda az alacsony minőségű kocsmákat.

Ez persze leegyszerűsítés, a több mint háromórás beszélgetésen egy csomó érdekes elképzelés és megoldási javaslat felmerült. Kezdjük a végén: mi várható jövőre a rakparton?