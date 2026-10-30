Merre tovább, rakpart?

„Valószínűleg a világ legjobb kilátással rendelkező autóparkolói ezen a rakparton vannak a mai napig. Csak egy kicsit pazarló az, ahogy ezekre a terekre gondoltunk.” (Bodor Ádám, BKK-vezérigazgató)
Vége a rakpart megnyitásának, vagy ha úgy tetszik, lezárásának: néhány napja teljesen visszafoglalták a területet az autók, de előtte még a hétvégén a 2-es villamos pályája alatti helyiségek, a viaduktok lakói és élvezői elbúcsúztak az elmúlt évek legkirályabb pesti közterületétől.
Az alkalomból rendezett minikonferenciát két álláspont jellemezte:
Ez persze leegyszerűsítés, a több mint háromórás beszélgetésen egy csomó érdekes elképzelés és megoldási javaslat felmerült. Kezdjük a végén: mi várható jövőre a rakparton?
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Részegen pisilő turisták, taxishiénák és üvegszilánkok: tényleg olyan súlyos probléma 70 perc hajókázás, vagy csak Újlipótvárosban fújják fel az ügyet? A Vigadóhoz raknák át a hajókat, Karácsonyék egyelőre nem jöttek elő a megoldással.
Hogy vált fogalommá hirtelen a korábban kizárólag autók által használt rakpart? Hova tűnik a forgalom? Hogyan nem lesz belőle kizárólag bulihelyszín? Mit jelent a zenekaroknak egy-egy koncert a Duna-parton, és mitől fakadnának sírva a BKK-s városfejlesztési szakemberek?