Merre tovább, rakpart?

Budapest

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Valószínűleg a világ legjobb kilátással rendelkező autóparkolói ezen a rakparton vannak a mai napig. Csak egy kicsit pazarló az, ahogy ezekre a terekre gondoltunk.” (Bodor Ádám, BKK-vezérigazgató)

Vége a rakpart megnyitásának, vagy ha úgy tetszik, lezárásának: néhány napja teljesen visszafoglalták a területet az autók, de előtte még a hétvégén a 2-es villamos pályája alatti helyiségek, a viaduktok lakói és élvezői elbúcsúztak az elmúlt évek legkirályabb pesti közterületétől.

Az alkalomból rendezett minikonferenciát két álláspont jellemezte:

  • A Dunyi üzletvezetője, Király Tamás szerint a viaduktok alatt most négy vendéglátóhely van, mindegyik ugyanazt a funkciót szolgálja ki, és jó lenne, ha sokszínűbb lenne a felhozatal. Emellett szerinte tavaly sokkal alterebb volt a közeg, feleannyian jártak a rakpartra, idén viszont már eldurvult a környék: éjszaka gyakran voltak verekedések, tavalyhoz képest sokat jártak be a rendőrök és a mentők. A turizmust nem kifejezetten támogatja, szerinte a lényeg, hogy a magyaroknak és az itt lakóknak legyen jó, és nem kéne Velencévé alakulni. „Éjszaka, ha végigsétálok a rakparton, tangapapucsos, félmeztelenül táncoló turistákba botlok. Délután, kora este jó, aztán egyre rosszabb a vájb.”
  • A Mahart PassNave ügyvezetője, Somodi László szerint viszont soha nem lesz teljesen a belvárosiaké a rakpart, a turisták belvárosi élményekre vágynak: szép esti látványra, folyóra, italra, a tehetősebbek pedig ételre – ezekre hajlandók elkölteni a pénzüket. Szerinte ahhoz, hogy ebből a helyiek és a vállalkozók is jól jöjjenek ki, egységesebb menedzsment kellene, ami meghatározza a kereteket. Máskülönben a legnagyobb fogyasztást generáló kocsmák viszik haza a profitot. A kérdés szerinte az, hogy hogyan lehet a rakpartra csalogatni a turistát, és megtartani valamennyit belőle a helyieknek is úgy, hogy közben nem engedik oda az alacsony minőségű kocsmákat.

Ez persze leegyszerűsítés, a több mint háromórás beszélgetésen egy csomó érdekes elképzelés és megoldási javaslat felmerült. Kezdjük a végén: mi várható jövőre a rakparton?

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
Budapest Bmk Bodor Ádám turizmus Somodi lászló Máhr dániel főváros Tömör Miklós Tóbiás lonci Budapest mahart passnave kft Város és Folyó Egyesület Tisza Párt Rév8 Bartók negyed Budapesti művelődési központ Visit budapest rakpart margit-negyed bkk mahart valyo
Kapcsolódó cikkek

Folyik a prosecco a Dunán: hogy vált a korlátlan alkoholos sétahajózás Budapest védjegyévé?

Részegen pisilő turisták, taxishiénák és üvegszilánkok: tényleg olyan súlyos probléma 70 perc hajókázás, vagy csak Újlipótvárosban fújják fel az ügyet? A Vigadóhoz raknák át a hajókat, Karácsonyék egyelőre nem jöttek elő a megoldással.

Kolozsi Ádám
belföld

Hétvégente ezrek táncolnak a rakparton, ahol Orbán egy grillen szörnyülködött

Hogy vált fogalommá hirtelen a korábban kizárólag autók által használt rakpart? Hova tűnik a forgalom? Hogyan nem lesz belőle kizárólag bulihelyszín? Mit jelent a zenekaroknak egy-egy koncert a Duna-parton, és mitől fakadnának sírva a BKK-s városfejlesztési szakemberek?

Bódog Bálint
Budapest