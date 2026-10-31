A leválthatatlanok leváltása: mit üzen Magyarország és Szerbia a világnak?

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Magyarországon és Szerbiában fél év különbséggel győztek le választáson korábban legyőzhetetlennek tartott rendszereket.

A két sikeres politikai erő olyan kérdésekre adott sajátos választ, amikkel a világban sokan küzdenek.

Az utcai tüntetés fontos, de önmagában nem elég.

Az internet is fontos, de önmagában az sem elég.

Ami ebben a két országban történt, az túlmutat az előző évtized globális tüntetéshullámának kudarcán, és a jelen hiperpolitikai túlpörgésén is.

2026-ban kétszer söpörtek végig a világon kelet-európai országok választás utáni eufóriájának képei. A budapesti április 12. után következett a belgrádi október 25. társadalmi eksztázisa. Formálisan ugyan egyszerű választásokat rendeztek ezeken a helyeken, de az utcai jelenetekből világosan látszott, hogy ennél sokkal nagyobb dolgok történtek.

Mindkét esetben olyan rendszereket sikerült legyőzni, amelyek szinte teljesen leuralták az emberek életét az elmúlt másfél évtizedben, és amelyek a demokratikus verseny kereteit messze meghaladó eszközökkel biztosították saját hatalmukat. A változás kikényszerítéséhez pedig olyan társadalmi aktivitás és összefogás virágzott ki, ami teljes ellentéte a korábbi reménytelenségnek és apátiának.

Mindkét esetben egy szimbolikus ügy indította el a változáshoz vezető folyamatokat, a kegyelmi botrány és az újvidéki tragédia. Mindkét rendszer meggyengüléséhez kellett, hogy elfogyott az első évek legitimitását adó gazdasági növekedés. A rendszerellenes dühöt mindkét esetben táplálta a mértéktelen korrupció és az állami szolgáltatások méltatlan színvonala. Mindkét ország fiataljainak aktivizálódása központi jelentőségű volt, ahogy a lejáratódott régi ellenzéki politika meghaladása is. A magyar választási csalások visszaszorításáért küzdő aktivisták konkrét segítségét is nyújtottak Szerbiában. És mindkét esetben voltak olyan aggodalmak, hogy a bukott vezetők a végén nem fogadják majd el a vereséget. Ez végül egyik esetben sem történt meg, aminek a legfontosabb oka az lehet, hogy a két autokrata akkora társadalmi fölénnyel szembesült, amit már csak teljes diktatúrába forduló eszközökkel lehetett volna elfojtani.

Fotó: DJORDJE KOSTIC/AFP

Vannak persze lényeges különbségek. Az egyik az Európai Unión belül, a másik azon kívül történt, a magyar esetben pedig a nyugati szövetségi rendszerből való elszakadás rémképe hangsúlyos elem volt, szemben a szinte kizárólag belső problémákról szóló szerb kampányban. Orbán Viktor és Aleksandar Vučić is Vlagyimir Putyin szövetségesei, de míg a magyar kormányváltás az Oroszországhoz fűződő politikában is fordulatot jelent, Szerbiában ez már kevésbé igaz. A legfontosabb különbség pedig, hogy a magyar esetben kifejezetten az kellett a változáshoz, hogy Magyar Péter felvállalja az ellenzék vezetésének szerepét, a szerbeknél közben egy vezető nélküli mozgalom ért el korábban elképzelhetetlen sikert. Ez utóbbi tényleg elég alapvető eltérés.

Legyőzhetetlennek tartott rendszerek ellen küzdő emberek világszerte irigykedéssel vegyes ihletettséggel nézik idén a belgrádi és budapesti videókat. És ahogy tavasszal arról jelentek meg cikkek a nemzetközi sajtóban, hogy mit üzen a magyar ellenzék győzelme, ezen a héten a „mit lehet tanulni a szerb Diáklista győzeleméből” téma trendingel.

A kettőből együtt akár következhetne valamiféle Kelet-Európa '26 recept, amit innentől követni lehet a világban. A konkrét módszerek viszont ehhez túlságosan eltérőek. Nehéz lenne lenne úgy nekiállni egy tetszőleges rendszerváltásnak, hogy „szerezz egy kitálaló ex-miniszterférjet, vagy egy csapat elszánt egyetemistát”.

A magyar és a szerb választási forradalom története ennél mélyebb kérdésekre ad sajátos választ.