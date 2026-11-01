Európának ott kell lennie az ukrajnai rendezéséről szóló tárgyalásokon, de a jelenlegi hozzáállása mellett ez a részvétel haszontalan lenne - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televízióban vasárnap sugárzott nyilatkozatában.

Peszkov kifogásolta, hogy Brüsszel továbbra is Oroszország stratégiai vereségét akarja elérni.

„Ez nagyon bonyolult kérdés. Egyrészt ott kellene lenniük a tárgyalóasztalnál. De miért lenne ott most rájuk szükség, ilyen hozzáállással? Ez haszontalan. Ezért nincsenek ott jelenleg” - fogalmazott a Kreml szóvivője.

Emlékeztetőül: 2022. február 4-én Vlagyimir Putyin orosz elnök indtott inváziót Ukrajna ellen.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Kazanyban 2026. június 18-án. Fotó: Anasztaszia Baraskova/AFP

Valamiféle egyeztetés egyébként ismét körvonalazódni látszik, legalábbis Marco Rubio amerikai külügyminiszter orosz kollégájával, Szergej Lavrovval beszélt az Atlantában tartott G20 külügyminiszteri találkozó keretében egy nem hivatalos találkozón arról is, hogy Trump és Putyin esetleg találkozhat az Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) közelgő csúcstalálkozóján, amelyet november közepén rendeznek Kínában.

A külügyminiszterek találkozójának célja az volt, hogy előkészítse a terepet a decemberben Miamiban megrendezendő G20-csúcstalálkozóra, ahol a diplomáciai feszültségek tovább fokozódhatnak, mivel az amerikai elnök meghívta Vlagyimir Putyint orosz elnököt is. Trump szombaton újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy „semmi gondja” nincs azzal, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is meghívja az eseményre. (via MTI)