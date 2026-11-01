„Nagyon helyes, hogy elszámoltatnak. De akkor Orbán és a rokonai is kapják meg, ami jár”

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„Április 12-én olyan ünneplés volt itt, mint amikor nyer a válogatott. Járnak fideszesek is a kocsmába, de ők aznap persze nem jöttek. Van, aki utána még hónapokig nem jött, mert félt, hogy esetleg atrocitás éri. Például beszólnak neki, mert fideszes.”

Hallgattuk a csaposnőt, és azon gondolkodtunk, hogy Orosházán is mekkorát változott a világ egy év alatt. Ugyanabban a kocsmában beszélnek nekünk félő fideszesekről, ahol tavaly novemberben még hangosan magyarázta egy pultot támasztó férfi, hogy Magyar Péter egy „köcsög”, és újra Fidesz-kétharmad lesz, „hiszen Trump is megmondta, hogy Orbán nyerni fog”.

A politizálást egyébként időközben betiltották a kocsmában. A csaposnő azt mondta, nem volt más opció, mert a választás előtt majdnem ölre mentek a vendégek. Hozzátette, hogy a tiltás alapvetően működik, de a „véresszájú fideszesek és tiszások” néha máig vitatkoznak. Ezúttal azonban nyoma sem volt a feszültségnek. Mindenki békében itta a sörét.

A kocsmába azért tértünk vissza, mert kíváncsiak voltunk, hogy milyen a politikai hangulat Orosházán fél évvel a kormányváltás után. A helyieket a kormány és a miniszterelnök teljesítményéről és a Fideszről is kérdeztük.

Fotó: Bankó Gábor/444

Tiszás söprés

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