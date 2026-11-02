Orbán Viktor: A Felcsúton felhasznált taoforrásokból az egész nemzet gyarapodott

„De miért éppen Felcsút?” – tette fel a napokban a kérdést Orbán Viktor kedvenc lapja, a Nemzeti Sport, mire a volt miniszterelnök a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia alapítójaként egy a Puskás Akadémia oldalán megjelent válaszírásában megmagyarázta, miért a Felcsút kapta a 4. legtöbb tao-támogatást.

Írását azzal kezdi, hogy jelzi, „a politikai nézetek így homályosítják el az emlékezetet, írják fölül a nyilvánvaló tényeket”, mert szerinte aki feltette a kérdést, hogy „miért éppen Felcsút”, annak „emlékeznie illene”.

Orbán Viktor a felcsúti Pancho Arenában 2018. március 3-án. Forrás: M4 Sport

Orbán ezután azzal a magyarázattal indított, hogy a tao-pénzek nem is állami támogatások, hanem „nyereséges magáncégek felajánlásai”, és egyébként is, „a Puskás Akadémián számonkért taopénzek a teljes magyar sportban felhasznált taoforrások 2-2,5 százaléka”.

Majd nemes egyszerűséggel közli, hogy „a tény tény marad, hogy Felcsúton az elsők között, már évekkel 2010 előtt létezett és dolgozott, épült és bővült a labdarúgó-akadémia. Egészen pontosan másodikként az országban, az MTK után”.

„Eleve magasra tettük a lécet” – írja Orbán, majd eredményeket kezd sorolni hosszan, hogy aztán rátérjen végre a lényegre: „a Felcsúton felhasznált taoforrásokból az egész nemzet gyarapodott. Minden magyar futballszurkoló örömére igyekszünk végezni a munkánkat. Már 2006-tól működött itt az a műhely, az az utánpótlásközpont, amely Puskás Ferenc jóváhagyásával, az ő örökébe lépve aztán a magyar labdarúgás megújításának a motorja és sikeres központja lett. Tehát ezért Felcsút”.

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