Iráni szigetet támadott a félidős választások előtt az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok csapásokat mért a Hormuzi-szorosban fekvő iráni Kesm-szigetre – írja a BBC. Az iráni állami hírügynökség, az IRNA hétfőn több robbanásról számolt be a szigeten. Amerikai tisztviselők korlátozott támadásról beszéltek, amit állításuk szerint arra válaszul hajtottak végre, hogy az iráni Forradalmi Gárda tüzet nyitott egy amerikai repülőgépre.
A támadás a keddi amerikai félidős választások előtt történt, amiken eldől, hogy a republikánusok vagy a demokraták irányítják-e a kongresszust. Donald Trump népszerűségi mutatói romlanak, és saját pártjából is egyre nagyobb nyomás nehezedik rá, hogy zárja le a háborút, ami februárban az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásával kezdődött. A Pentagon adatai alapján a háború költségei meghaladták a 47 milliárd dollárt.
Trump hétfőn korábban azt mondta, hogy nem siet fokozni az Irán elleni csapásokat.
„Így vagy úgy, teszünk valamit, de nincs miért sietni. Pénzügyileg megbénítottuk őket. Nincs pénzük, nincs benzinjük, és az embereknek már nagyon elegük van ebből”
– nyilatkozta az Axiosnak. A Fox Newsnak a választások előestéjén adott interjújában ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államoknak „talán le kell csapnia” a Pickaxe-hegynél feltételezett nukleáris létesítményre. Szerinte ez „nem nagy ügy”, és „egy óra alatt” végre lehetne hajtani.
A BBC szerint az elmúlt napokban egyre többen találgatták, hogy Washington a félidős választások után ismét jelentős támadást indíthat Irán ellen. Amikor egy újságíró hétfőn erről kérdezte Trumpot, az elnök nemmel válaszolt.
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter eközben az IRNA-nak azt mondta, hogy közvetítőkön keresztül „nagyon intenzív” tárgyalások folynak az Egyesült Államokkal a háború lezárásáról. Állítása szerint Teherán „minden korábbinál jobban” felkészült mind a diplomáciai, mind a katonai forgatókönyvekre. Úgy fogalmazott: Washingtonon múlik, hogy a tárgyalások „bölcs útját” választja-e, vagy elköveti „a katonai agresszió hibáját”.