Iráni szigetet támadott a félidős választások előtt az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok csapásokat mért a Hormuzi-szorosban fekvő iráni Kesm-szigetre – írja a BBC. Az iráni állami hírügynökség, az IRNA hétfőn több robbanásról számolt be a szigeten. Amerikai tisztviselők korlátozott támadásról beszéltek, amit állításuk szerint arra válaszul hajtottak végre, hogy az iráni Forradalmi Gárda tüzet nyitott egy amerikai repülőgépre.

A támadás a keddi amerikai félidős választások előtt történt, amiken eldől, hogy a republikánusok vagy a demokraták irányítják-e a kongresszust. Donald Trump népszerűségi mutatói romlanak, és saját pártjából is egyre nagyobb nyomás nehezedik rá, hogy zárja le a háborút, ami februárban az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásával kezdődött. A Pentagon adatai alapján a háború költségei meghaladták a 47 milliárd dollárt.

Trump hétfőn korábban azt mondta, hogy nem siet fokozni az Irán elleni csapásokat.

Amerikai katonai helikopter a Közel-Keleten. Fotó: -/AFP

„Így vagy úgy, teszünk valamit, de nincs miért sietni. Pénzügyileg megbénítottuk őket. Nincs pénzük, nincs benzinjük, és az embereknek már nagyon elegük van ebből”

– nyilatkozta az Axiosnak. A Fox Newsnak a választások előestéjén adott interjújában ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államoknak „talán le kell csapnia” a Pickaxe-hegynél feltételezett nukleáris létesítményre. Szerinte ez „nem nagy ügy”, és „egy óra alatt” végre lehetne hajtani.

A BBC szerint az elmúlt napokban egyre többen találgatták, hogy Washington a félidős választások után ismét jelentős támadást indíthat Irán ellen. Amikor egy újságíró hétfőn erről kérdezte Trumpot, az elnök nemmel válaszolt.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter eközben az IRNA-nak azt mondta, hogy közvetítőkön keresztül „nagyon intenzív” tárgyalások folynak az Egyesült Államokkal a háború lezárásáról. Állítása szerint Teherán „minden korábbinál jobban” felkészült mind a diplomáciai, mind a katonai forgatókönyvekre. Úgy fogalmazott: Washingtonon múlik, hogy a tárgyalások „bölcs útját” választja-e, vagy elköveti „a katonai agresszió hibáját”.