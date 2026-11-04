A Fidesz szerint az ügynökakták nyilvánosságra hozatala „politikai cirkusz”

„Politikai cirkusz ez, ha már kenyérre a 2027-es költségvetési tervezet alapján egyre kisebb az esély” – mondta egy videóban Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról.

Bóka János szerint „a Tisza ma is átveri a magyar embereket: a több tízezer, összefüggéseiből kiragadott dokumentum minden elemzés nélküli nyilvánosságra hozatala nem visz közelebb a múltunk megismeréséhez és feldolgozásához”.

A dokumentumok nyilvánosságra hozatala Bóka János szerint arra viszont alkalmas, hogy békétlenséget szítson, megossza a magyar embereket, és elterelje a figyelmet Magyarország valódi problémáiról.

Fotó: Németh Dániel/444

Bóka János szerint az elérhető dokumentumokat az érintettek eddig is megismerhették, azokat a kutatók szabadon vizsgálhatták. A frakcióvezető nem hiszi, hogy a dokumentumok nyilvánosságra hozatala helyreállítja több tízezer ártatlanul megfigyelt magyar emberi méltóságát.

Mindeközben Magyar Péter miniszterelnök, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója sajtótájékoztatót tart a nyilvánosságra hozatalról. Magyar Péter itt szóba hozta, hogy Bóka János nyilatkozatát szomorúnak tartja, különösen, hogy a frakcióvezető valamikor az SZDSZ politikusa volt, amely pártnak az ügynökakták nyilvánossága fontos programpont volt.

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