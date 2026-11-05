Forradalmi hangulatba került a Fidesz-KDNP: követelik Ruff, Tanács és Tarr lemondását, kirúgatnák a levéltár főigazgatóját, és mindenkit beperelnek

„Tiszás ügynökbotrány!”

– kiáltotta bele a Facebookba Orbán Viktor, aki rendkívüli sajtótájékoztatót jelentett be. Ezen ő maga természetesen nem vett részt, annyira azért nem lehet nagy a baj, de a két volt kormánypárt frakcióvezetői és Lezsák Anna képviselőjük igen.

Utóbbi azért, mert a sajtótájékoztató apropója az apja, Lezsák Sándor körüli kínos történet volt: az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának közleménye szerint „a nyitottaktak.hu adatbázisában Lezsák Sándor neve informatikai hiba következtében jelent meg. Lezsák Sándor neve ugyan szerepel a mágnesszalagokon, de nem hálózati személyként, hanem megfigyeltként.”

A Fidesz-KDNP szerint azonban nem szakmai hiba történt, hanem a legnagyobb botrány, ami miatt Magyar Péter erkölcsileg megbukott, minisztereinek és a levéltár vezetőjének távoznia kell, a nyitottaktak.hu-t le kell állítani, és nagyon sok embernek kell jogi felelősségre vonástól tartania.

Bóka János megosztotta, hogy mindez azért történhetett meg, mert politikai és időnyomást helyezett a kormány a levéltárra, és ennek politikai felelőssége miatt Ruff Bálint, Tarr Zoltán és Tanács Zoltán minisztereknek menniük kell. Ha nem mennek maguktól, vizsgálóbizottságot állítanak fel. Szerinte a Tisza célja az ügynökaktákkal is az volt, hogy megossza az országot, magyarázat nélkül bedobáljon neveket, és ezzel egymásnak uszítson rokonokat, barátokat, szomszédokat. Ennek büntető- és polgári jogi következményeinek kell lennie.

Rétvári Bence már nem állt meg a minisztereknél, szerinte ez a sok baj mind Magyar Péter tudjuk milyen személyiségéből fakad, aki azt hiszi magáról, hogy mindent jobban tud, nem hallgat senkire, sietteti a szakembereket, akik ezért áthágják a szakmai szabályokat. Ezért kerültek ártatlan emberek a bűnösök listájára – mondta, nagyvonalúan elfeledve azt, hogy a kormány, a levéltár és az épeszű média már hetek óta, unásig ismételgeti, hogy ez nem a bűnösök listája, minden egyéni történet bonyolult stb.

Rétvári „mindannyiunk példaképének” nevezte Lezsákot, szerinte Magyar Péter az ő nevét szennyezi be, másrészt pedig elveszi az áldozatok jogát arra, hogy eldöntsék, mit hoznak nyilvánosságra. Lezsák Anna a család képviseletében elmondta, hogy a levéltár bocsánatkérését tudomásul veszik, de ezzel az ügy nem zárult le. Arra a kérdésre nem válaszolt, hogy a miniszterelnök bocsánatkérését elfogadja-e az apja, aki ugyebár nem vette fel neki a telefont, de azt kijelentette, hogy Magyar a politikai felelős, és most aztán erkölcsileg és politikailag is megbukott.

Nem fogadjuk el, hogy egy ilyen téves adatközlést informatikai hibával magyarázzanak – mondta Lezsák Anna, majd sugalmazó kérdések sorát tette fel:

„Valóban véletlen tévedés történt? Vagy tudatos beavatkozás? Esetleg szándékos manipuláció?”

Vizsgálják ki, nevezzék meg a felelősöket, a főigazgató pedig azonnal mondjon le! - követelte.

Ezek után kitért a sajtó felelőssége, mert szerinte bizonyos lapok „ügynökként mutatták be édesapámat”. Most a konkrét sajtóközléseket vizsgálják, a jogi következményeket mérlegelik, Lezsák Sándor pedig a bírósághoz fordul.