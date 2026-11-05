J. K. Rowling transzfóbiája miatt tüntettek a legnagyobb Harry Potter bolt megnyitóján Londonban

A transzneműek jogaiért tüntetők zavarták meg a londoni Oxford Streeten a Harry Potter bolt megnyitóját, amely hivatalosan is az Egyesült Királyság legnagyobb ilyen üzletének minősül. A tüntetők csoportja egyebek mellett „Védjük meg a transzneműek életét!” táblákkal vonultak fel, miközben egy megafonon keresztül azt skandálták az üzletbe lépőknek, hogy „nem szabadna Harry Pottert olvasni a gyerekeiteknek, és elhozni őket ebbe az üzletbe”.

Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP

A tüntetők transznemű zászlót és feliratokat is rajzoltak krétával a járdára, mint például „Válassz másik szerzőt!”, vagy „nem a Harry Potter az egyetlen gyerekkönyv”. A csoporthoz végül kihívták a rendőrséget.

A franchise-szerző, J. K. Rowlin, a transzneműek elleni brit politika elkötelezett szószólója, aki rendszeresen támadások kereszttüzébe kerül transzfóbiája miatt. Gyakran bírálták nyilvánosan politikai nézetei és a J. K. Rowling Női Alap létrehozása miatt is, amely egy jogi alap a transzneműek elleni nézeteket hirdetők számára.

Az üzlet szóvivője a The Hollywood Reporter megkeresésére elmondta: „[Az üzlet] izgatottan nyitja meg kapuit és üdvözöl több száz rajongót. Támogatjuk mindenki jogát a személyes vélemények békés kifejezéséhez.”