Tucatnyi európai repülőjáratot kellett eltéríteni bombafenyegetések miatt

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A WizzAir egyik eltérített gépe még kedden a budapesti reptéren Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Hivatalos források szerint több európai járatot is bombafenyegetés ért csütörtök délelőtt. Mindössze két nappal korábban hét repülőgépet kutattak át bombafenyegetések miatt, de egyik repülőgépen sem találtak robbanóanyagot - írja a BBC.

A Guardian gyűjtése szerint ezeket a gépeket kellett eltéríteni:

EI-DEH Aer Lingus járat Dublinból Rómába, átirányítva a franciaországi Evreux-ba;

FR6410 Ryanair járat Madridból Szófiába;

FR3606 Ryanair járat Koppenhágából Szófiába;

FR1730 Ryanair járat London Stanstedből Szófiába, átirányítva Plovdivba, Bulgáriába;

LO235 LOT Polish Airlines járat Varsóból Brüsszelbe;

W46387 WizzAir járat Milánó Malpensából Varsó-Okęcie-be, átirányítva Bécsbe, Ausztriába;

AY1761 FinnAir járat Helsinkiből Róma Fiumicinóba;

AY 1471 FinnAir járat Helsinkiből Bécsbe;

és négy Prágába tartó gép

Az eddig kiadott hivatalos közlemények szerint a már befejeződött vizsgálatok nem találtak gyanús körülményeket.

Kedden arról írtunk, hogy bár hivatalosan egyelőre nincs összefüggés az esetek között, az érintett hatóságok együttműködnek, hogy megállapítsák, összehangolt támadásról lehet-e szó, amelynek célja a légi közlekedés megzavarása volt. Egy BBC által idézett légiközlekedés-biztonsági szakértő szerint az utasszállító repülőgépek elleni bombafenyegetések nem túl gyakoriak, így a mostani tömeges fenyegetés is merőben szokatlan, ami utalhat arra, hogy az esetek összefüggnek egymással. Tudni kell, hogy a bombafenyegetést mindaddig valósként kezelik, amíg nem tisztázzák a helyzetet, még akkor is, ha a fenyegetések többsége vaklármának bizonyul. Az egyik eltérített keddi gép Budapesten szállt le, egy magyar Gripen biztosítása mellett.