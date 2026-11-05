Tucatnyi európai repülőjáratot kellett eltéríteni bombafenyegetések miatt

Cikkünk frissül
Hivatalos források szerint több európai járatot is bombafenyegetés ért csütörtök délelőtt. Mindössze két nappal korábban hét repülőgépet kutattak át bombafenyegetések miatt, de egyik repülőgépen sem találtak robbanóanyagot - írja a BBC.
A Guardian gyűjtése szerint ezeket a gépeket kellett eltéríteni:
Az eddig kiadott hivatalos közlemények szerint a már befejeződött vizsgálatok nem találtak gyanús körülményeket.
Kedden arról írtunk, hogy bár hivatalosan egyelőre nincs összefüggés az esetek között, az érintett hatóságok együttműködnek, hogy megállapítsák, összehangolt támadásról lehet-e szó, amelynek célja a légi közlekedés megzavarása volt. Egy BBC által idézett légiközlekedés-biztonsági szakértő szerint az utasszállító repülőgépek elleni bombafenyegetések nem túl gyakoriak, így a mostani tömeges fenyegetés is merőben szokatlan, ami utalhat arra, hogy az esetek összefüggnek egymással. Tudni kell, hogy a bombafenyegetést mindaddig valósként kezelik, amíg nem tisztázzák a helyzetet, még akkor is, ha a fenyegetések többsége vaklármának bizonyul. Az egyik eltérített keddi gép Budapesten szállt le, egy magyar Gripen biztosítása mellett.
Még vizsgálják, összehangolt akcióról van-e szó. Robbanóanyagot egyik gépen sem találtak.
Londonból Szófiába tartott a járat, amikor bombafenyegetést kapott, majd Budapesttől kérte a leszállási lehetőséget.