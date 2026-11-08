A szociális minisztérium feljelentést tett az Erzsébet-táborok több mint egymilliárd forintos reklámozása miatt, Havasi Bertalan szerint a Tisza a gyermeküdültetést vette célba

A gyermeküdültetés elleni felháborító politikai támadásnak nevezte Havasi Bertalan, Orbán Viktor volt miniszterelnök titkárságának szóvivője vasárnap, hogy Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter feljelentést tett hűtlen kezelés gyanúja miatt az Erzsébet-táborok reklámozására fordított közpénzek felhasználása ügyében.

A tárca vizsgálata szerint a kormány alig több mint egy hónap alatt, közvetlenül az áprilisi országgyűlési választás előtt több mint egymilliárd forintot költött az Erzsébet-táborok reklámozására, amit a miniszter szerint „semmi nem indokolt”.

A zánkai Erzsébet-tábor 2023-ban. Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

Havasi Bertalan az MTI-hez eljuttatott közleményében „ordas hazugságnak” nevezte, hogy a szóban forgó összeget át lehetett volna csoportosítani, hiszen a forrás törvényileg kizárólag társadalmi tájékoztatásra volt fordítható, ami egy célszerű és helyes megoldás volt. Azt is írta, hogy a Tisza „a családtámogatások folyamatos leépítése közben most a nemzeti kormány családpolitikájának egyik legsikeresebb programját, az Erzsébet-táborokat vette célba”.

Kátai-Németh szerint „ezt a pénzt a gyermekekre, az ő nyaralásukra is fordíthatták volna”. (MTI)