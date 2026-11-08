„Okos drónokkal” fogja a MÁV felügyelni a hozzá tartozó üzemi területeket

„A MÁV-ot át kell hoznunk a 21. századba” – mondta Hegyi Zsolt, a vállalat vezérigazgatója abban a Facebook-videóban, amelyben elmagyarázta, hogyan fogja a vasúttársaság mostantól „okos drónokkal” felügyelni a tulajdonában lévő üzemi területeket az év végétől.

A drónok a vezérigazgató elmondása szerint egy „magyar AI-technológiának köszönhetően felismerik a kritikus mozgást és értesítik a helyszínt őrző kollégáinkat”. Nem csak a vagyonmegőrzés, a balesetek elkerülése is motiválja az új technológia bevezetését, emberek állandóan felmásznak a vagonokra, és ebbe gyakran bele is halnak, például, mert megcsapja őket a magasfeszültségű vezeték.

Pillanatkép Hegyi videójából Fotó: Hegyi Zsolt/Facebook

„Óriási üzemi területek, régi problémák. Új veszélyek, amelyek az elmúlt évben több halálos balesethez vezettek. A cél az, hogy előbb észleljük a kockázatot, mint ahogy abból tragédia lehet. Ma már a technológia is segít ebben” – írta Hegyi Zsolt.