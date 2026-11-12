A móri mészárlást nyomozta, majd az adóhivatal feddhetetlenségéért is felelt Pintér Sándor jobbkeze, akinek a fiát áfacsalással kaphatták el

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Kormányokon átívelő, több évtizedes, hullámzó ívet leíró pályafutás: ez Bolcsik Zoltán mérlege. Egészen tegnapig, amikor is kiderült, hogy ő az a volt államtitkár, akinek a fiát őrizetbe vették mint egy őrzésvédelemmel foglalkozó bűnszervezet irányítóját.

A NAV ugyan nem nevesítette, de a Telex több forrásból származó értesülései alapján azt írta, hogy Bolcsik fiáról van szó, emellett úgy tudják, hogy a NAV kedd reggel a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. budapesti székhelyén is kutatást tartott, ami viszont már Pintér Sándor volt belügyminiszter egykori cége. Bolcsik Zoltánt pedig szokás volt Pintér bizalmi embereként, jobbkezeként számon tartani.

Bolcsik Zoltán 2023 novemberében. Fotó: Németh Dániel/444

De ki is ő valójában?

Érdekes módon a neve a kétezres évek elején még két, elég kellemetlen üggyel forrt össze.