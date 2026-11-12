Egy krími futballcsapat sikere miatt kizárhatják az orosz szövetséget az UEFA-ból

Egyre több sportágban oldják fel az orosz sportolók elleni szankciókat. Visszatérhetnek, mégpedig saját zászló alatt, a kézilabdázók, az íjászok, a cselgáncsozók vagy a röplabdázók, egy sor sportágban pedig semleges színekben eddig is versenyezhettek.

A visszatérés nem megy zökkenőmentesen, a jégkorongban példátlan felfordulást okozott az, hogy a Sportdöntőbíróság az oroszok nemzetközi tornákra való visszavételére kötelezte a Nemzetközi Jégkorongszövetséget. A döntés ellen egy sor ország tiltakozik, így jelenleg azt sem lehet tudni, milyen mezőnnyel rajtol el a decemberi budapesti divízió 1/A férfi U20-as világbajnokság vagy a 2027-es tavaszi németországi világbajnokság.

Vlagyimir Putyin egy 2021-es öregfiúk meccsen Fotó: MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP

A futball azon kevés sportágak egyike, ahol felnőtt- és utánpótlásszinten is teljes tiltás van érvényben. Nem sok ilyen van már: a kosárlabda, a biatlon, a rögbi és a szörf, lásd a Moscow Times összesítését. (A cikk szeptemberi, a jégkorongról azóta született döntés.)

Az európai és a nemzetközi fociszövetség azonban nem csak a nemzetközi tornákról tiltotta el az oroszokat. Ukrajna oroszok által megszállt területeinek csapatai, így a krímiek vagy donbasziak nem játszhatnak az oroszok bajnoki rendszerében. Persze, eddig is ott játszottak, csakhogy alacsonyabb osztályokban, ahol profizmus és amatőrizmus között elmosódott a határvonal, akárcsak idehaza az NB III.-ban. Az ukránok értelmezése szerint persze ott sem lenne szabad játszaniuk, most azonban más a helyzet. A krími FK Szevasztopol ugyanis kiharcolta a feljutást az orosz harmadosztályba, ami már profi ligának számít. Indulásuk engedélyezésével az orosz szövetség az UEFA-ból és FIFA-ból való kizárást kockáztatná most, amikor egy sor sportágba visszatérhetnek az ország sportolói. A Guardian szerint a csapat már be is adta licenszkérelmét a harmadosztályra.

A 2014-ben alapított orosz Szevasztopol az egykor az ukrán bajnokság első osztályában is szereplő ukrán Szevasztopol stadionjában játssza meccseit. Egyetlen játékos van, Vladiszlav Hevlics, aki mindkét csapatban játszott, igaz, ma már orosz állampolgárként Vlagyiszlav Gevlicsként olvasható neve a csapatösszeállításban.

Egyébként a negyedosztályú bajnokságnak abban a csoportjában, ahol a Szevasztopol nyert, a második helyezett a Sahtyor Donyeck lett. Igen, az ukrán bajnokságban és a nemzetközi kupákban is szereplő Sahtar orosz nevét viseli egy 2025-ban alapított klub, amelyik a hazai meccseit nem a megszállt Donyeckben, hanem az onnan légvonalban 100, a háborús viszonyok miatt közúton 335 kilométerre fekvő Taganrogban játssza.

Az FK Szevasztopol stadionja

Az új klubot két korábbi Sahtar-játékos, a megszállt városban maradt orosz érzelmű Viktor Zvjahincev és Jurij Gyegtyjarov gründolta, a klub elnöke is egy korábbi sahtaros, Ihor Petrov lett. A 71 éves Zvjahincev és a 74 éves Gyegtyjarov szovjet válogatott is volt, a 62 éves Petrov már az ukrán nemzeti csapatban lépett pályára.

A negyedosztálynak ebben a csoportjában különben még három problémás csapat szerepel, két krími és egy luhanszki, oroszul luganszki.

Ha az orosz futballszövetséget csak az UEFA zárná ki, akkor kérhetnék felvételüket az Ázsiai Labdarúgó-szövetségbe. Lehet, ott még tétmeccseket is játszhatnának válogatottjaik és klubcsapataik. A háború kitörése után ezt a lehetőséget leszavazták az orosz szövetség vezetői.