Karácsony és Vitézy leütötte a regionális BKK létrehozásáról szóló együttműködést

Történelmi megállapodás született - ez többször is elhangzott azon a sajtótájékoztatón, ahol Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter aláírta a regionális BKK létrehozásáról szóló együttműködési megállapodást.

Eképpen:

Aláírták. Fotó: Németh Dániel/444

Az, hogy regionális BKK-t hoznak létre, amibe az állam tőkeemeléssel száll be, és ugyanolyan arányban (50-50%) finanszírozza majd a működését, mint a főváros, október elsején derült ki: ezen a napon ült össze (jóformán a semmiből, de nem feszkó nélkül) először az újra megalakított Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, azaz az FKT.

A ma aláírt megállapodás értelmében 2027. január elsejétől megkezdődik a főváros és az agglomeráció tömegközlekedésének összehangolása.

A sajtótájékoztatón Karácsony és Vitézy is méltatta a megállapodás tető alá hozását, illetve azt is, hogy a kormány és a főváros között olyan együttműködés alakult ki, ami a korábbiaktól eltérő módon előremutató jellegű.

Nagy volt az öröm. Fotó: Németh Dániel/444

Karácsony többek közt arról beszélt, hogy ez a lépés egyfajta politikai szemléletváltást tükröz, és lehetőséget teremt arra, hogy az agglomerációban élő 2,5 millió ember jobb szolgáltatáshoz jusson, a gépjárműforgalom mérséklésével megkezdődhessen a város zöldítése, Vitézy pedig fontos mérföldkőnek nevezte a megállapodás létrejöttét.

Nem mellesleg: eredetileg úgy lehetett tudni, hogy az FKT november 12-én (azaz ma) ülésezik, ez az ülés végül elmaradt, és november 26-ra tolták át.

A Budapesti Önkormányzatok Szövetségében ülő kerületi polgármesterek egy része már az FKT első ülése előtt, és utána is erőteljesen jelezték, hogy a parkolási rendszer átalakításával gondjaik vannak (legalábbis azzal, hogy erről miként és milyen döntést hozott a fejük fölött az FKT), ez a kérés még mindig terítéken van.