Van egy fideszes, aki a választási vereség óta nyilvánosan dokumentálja, milyen állapotban vannak a párt vidéki szervezetei

A fideszes Erdős Norbert mindent bevetett a választási kampányban. Elektromos robogót, 140 méteres járdaszakaszt és REpont automatát adott át, „dolgozunk rajta” feliratú táblával pózolt kátyús utcákon, de olyan projektet is bejelentett, amit már 2022-ben is bejelentett. A Facebookon futtatott Békés megyei termelési riport azonban kevésnek bizonyult, Erdős simán bukta a körzetét és a parlamenti mandátumát is.

Erdős Norbert és Szilágyi Tibor gádorosi polgármester 2025 novemberében Forrás: Erdős Norbert/Facebook

A sokkoló választási vereség után a Fidesznek – több más megye mellett – Békés megyéből sem maradt képviselője, így a pártvezetés május elején kényszerből átvariálta a pártlistát. A Békés megyei kvótamandátum azonban nem Erdősé, hanem a volt megyei főispáné, Takács Árpádé lett. Erdős május végén a megyei elnöki pozícióval és a mellé járó országos elnökségi tagsággal vigasztalódhatott.

A választási pofon azonban nem szegte a politikus kedvét. Pár hét alatt újrapozicionálta magát, és a szalagátvágós képek helyett már pártgyűléseken készített fotókat posztolt. Először a volt választókerülete, majd a teljes megye Fidesz-csoportjait kezdte végiglátogatni. Találkozóit pedig ugyanolyan alaposan dokumentálta, mint a kampány idején a különböző projektek átadását. Beszámolói egyedülállóak, rajta kívül ugyanis egyetlen megyei Fidesz-elnök sem posztolt ilyen szorgalmasan a szervezeti munkáról.

Erdős a nyilvánosság előtt végezte el azt a munkát, amit a pártvezetés által megbízott Lázár János a színfalak mögött. Mindketten azt mérték fel, milyen állapotban vannak a Fidesz vidéki szervezetei. Az alábbi gyűjtés alapján mindenki eldöntheti, hogy hol tart a Fidesz Békés megyében.

Tisztújító taggyűlés Nagyszénáson (május 6.)

Tisztújító taggyűlés Orosházán (május 9.)

Rendkívüli tisztújítás Medgyesbodzáson (május 10.)

Tisztújítás Gádoroson (május 11.)

Tisztújítás Tótkomlóson (május 13.)

Tisztújítás Magyarbánhegyesen (május 17.)

Csoportelnök-választás Medgyesbodzáson (július 16.)

Közösségépítés Csárdaszálláson (július 23.)

Közösségépítés Szarvason (július 30.)

Választmányi ülés Takács Árpáddal Békéscsabán (augusztus 8.)

Közösségépítés Muronyban (augusztus 17.)

Közösségépítés Körösnagyharsányban (augusztus 27.)

Összevont csoportülés a dévaványai fideszesekkel Körösladányban (szeptember 6.)

Csoportülés Bucsán (szeptember 14.)

Csoportülés Békésen (október 5.)

Csoportülés Sarkadon (október 12.)

Csoportülés Kardoson (október 18.)

Közös gondolkodás és egyeztetés Mezőberényben (november 2.)

Erdős október elején a települési csoportelnökökkel is elkezdett egyeztetni. Találkozott már a körösnagyharsányi, a kardosi, a gerendási, a csorvási, a békéscsabai, a kaszaperi, a kevermesi, a nagyszénási, a gyulai, a füzesgyarmati, a körösújfalui, a lőkösházi, a szeghalmi, a zsadányi, az eleki, a kötegyáni, a békési, a geszti, a magyarbánhegyesi, a medgyesbodzási, a gádorosi és a hunyai Fidesz csoportelnökével. Legtöbbjükkel a puritánul berendezett Fidesz-irodában egyeztetett, de a hunyai elnökkel például egy kikapcsolt zenegép és egy régen takarított hűtő társaságában fotózkodott.

Erdős tehát továbbra is hű a focis jelzőjéhez. A magyar politika vízhordójaként ugyan ritkán lő gólt, de az utolsó percig hajt, és azért a labdáért is fut, amiért mások el sem indulnának. A választás óta annyi változott, hogy legjobb csapattársai eligazoltak, edzője látványosan nem foglalkozik a csapatával, a pálya pedig már a többszörös emberelőnyben játszó ellenfélnek lejt.