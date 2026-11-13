Van egy fideszes, aki a választási vereség óta nyilvánosan dokumentálja, milyen állapotban vannak a párt vidéki szervezetei

POLITIKA

A fideszes Erdős Norbert mindent bevetett a választási kampányban. Elektromos robogót, 140 méteres járdaszakaszt és REpont automatát adott át, „dolgozunk rajta” feliratú táblával pózolt kátyús utcákon, de olyan projektet is bejelentett, amit már 2022-ben is bejelentett. A Facebookon futtatott Békés megyei termelési riport azonban kevésnek bizonyult, Erdős simán bukta a körzetét és a parlamenti mandátumát is.

Erdős Norbert és Szilágyi Tibor gádorosi polgármester 2025 novemberében
Forrás: Erdős Norbert/Facebook

A sokkoló választási vereség után a Fidesznek – több más megye mellett – Békés megyéből sem maradt képviselője, így a pártvezetés május elején kényszerből átvariálta a pártlistát. A Békés megyei kvótamandátum azonban nem Erdősé, hanem a volt megyei főispáné, Takács Árpádé lett. Erdős május végén a megyei elnöki pozícióval és a mellé járó országos elnökségi tagsággal vigasztalódhatott.

A választási pofon azonban nem szegte a politikus kedvét. Pár hét alatt újrapozicionálta magát, és a szalagátvágós képek helyett már pártgyűléseken készített fotókat posztolt. Először a volt választókerülete, majd a teljes megye Fidesz-csoportjait kezdte végiglátogatni. Találkozóit pedig ugyanolyan alaposan dokumentálta, mint a kampány idején a különböző projektek átadását. Beszámolói egyedülállóak, rajta kívül ugyanis egyetlen megyei Fidesz-elnök sem posztolt ilyen szorgalmasan a szervezeti munkáról.

Erdős a nyilvánosság előtt végezte el azt a munkát, amit a pártvezetés által megbízott Lázár János a színfalak mögött. Mindketten azt mérték fel, milyen állapotban vannak a Fidesz vidéki szervezetei. Az alábbi gyűjtés alapján mindenki eldöntheti, hogy hol tart a Fidesz Békés megyében.

Tisztújító taggyűlés Nagyszénáson (május 6.)

Forrás: Erdős Norbert/Facebook

Tisztújító taggyűlés Orosházán (május 9.)

Forrás: Erdős Norbert/Facebook

Rendkívüli tisztújítás Medgyesbodzáson (május 10.)

Forrás: Erdős Norbert/Facebook

Tisztújítás Gádoroson (május 11.)

Forrás: Erdős Norbert/Facebook

Tisztújítás Tótkomlóson (május 13.)

Forrás: Erdős Norbert/Facebook

Tisztújítás Magyarbánhegyesen (május 17.)

Forrás: Erdős Norbert/Facebook

Csoportelnök-választás Medgyesbodzáson (július 16.)

Forrás: Erdős Norbert/Facebook

Közösségépítés Csárdaszálláson (július 23.)

Forrás: Erdős Norbert/Facebook

Közösségépítés Szarvason (július 30.)

Forrás: Erdős Norbert/Facebook

Választmányi ülés Takács Árpáddal Békéscsabán (augusztus 8.)

Forrás: Erdős Norbert/Facebook

Közösségépítés Muronyban (augusztus 17.)

Forrás: Erdős Norbert/Facebook

Közösségépítés Körösnagyharsányban (augusztus 27.)

Forrás: Erdős Norbert/Facebook

Összevont csoportülés a dévaványai fideszesekkel Körösladányban (szeptember 6.)

Forrás: Erdős Norbert/Facebook

Csoportülés Bucsán (szeptember 14.)

Forrás: Erdős Norbert/Facebook

Csoportülés Békésen (október 5.)

Forrás: Erdős Norbert/Facebook

Csoportülés Sarkadon (október 12.)

Forrás: Erdős Norbert/Facebook

Csoportülés Kardoson (október 18.)

Forrás: Erdős Norbert/Facebook

Közös gondolkodás és egyeztetés Mezőberényben (november 2.)

Forrás: Erdős Norbert/Facebook

Erdős október elején a települési csoportelnökökkel is elkezdett egyeztetni. Találkozott már a körösnagyharsányi, a kardosi, a gerendási, a csorvási, a békéscsabai, a kaszaperi, a kevermesi, a nagyszénási, a gyulai, a füzesgyarmati, a körösújfalui, a lőkösházi, a szeghalmi, a zsadányi, az eleki, a kötegyáni, a békési, a geszti, a magyarbánhegyesi, a medgyesbodzási, a gádorosi és a hunyai Fidesz csoportelnökével. Legtöbbjükkel a puritánul berendezett Fidesz-irodában egyeztetett, de a hunyai elnökkel például egy kikapcsolt zenegép és egy régen takarított hűtő társaságában fotózkodott.

Forrás: Erdős Norbert/Facebook

Erdős tehát továbbra is hű a focis jelzőjéhez. A magyar politika vízhordójaként ugyan ritkán lő gólt, de az utolsó percig hajt, és azért a labdáért is fut, amiért mások el sem indulnának. A választás óta annyi változott, hogy legjobb csapattársai eligazoltak, edzője látványosan nem foglalkozik a csapatával, a pálya pedig már a többszörös emberelőnyben játszó ellenfélnek lejt.

POLITIKA fidesz békés megye szervezetépítés Erdős Norbert
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