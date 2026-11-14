Donald Tusk a Seszták-ügy kapcsán: Kedves Viktor! Mindig is csodáltam a kreativitásodat, de most lenyűgöztél

„Néhány napja Orbán fivérét őrizetbe vették embercsempészés ügyében, tegnap pedig 20 millió dollárt találtak elásva az erdőben, egy Orbán-miniszterhez köthetően – írta Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X-en.
Kedves Viktor! Mindig is csodáltam a kreativitásodat, de most azt kell mondanom: úgy lenyűgöztél, mint még soha.”
A few days ago, Orbán’s brother was detained in a people-smuggling case, while yesterday 20 million dollars were found buried in the forest by one of Orbán’s ministers. Dear Victor, I’ve always been an admirer of your creativity, but now I must say I’m impressed as never before— Donald Tusk (@donaldtusk) November 14, 2026
Tusk nem először neveti ki Orbánt az elmúlt időben. A lengyel miniszterelnök legutóbb azoknak a sajtóértesüléseknek a kapcsán nyilatkozott Orbánról, amik szerint Donald Trump kormánya orosz és kínai támogatással Orbán Viktor volt magyar miniszterelnökből csinálna ENSZ-főtitkárt. Amikor a WSJ jelentéséről kérdezték, Tusk elmosolyodott, és azt mondta, nem hallott róla: „Nemrég még az Európai Bizottság elnökjelöltje volt. Ez a mostani hír számomra pont olyan viccesnek tűnik, mint az a korábbi alaptalan pletyka” – mondta Tusk, utalva arra a korábbi téves állításra, miszerint Orbánból a Bizottság elnöke lenne.
A lengyel miniszterelnök mostani posztjában említett, az erdőben megtalált több milliárd forint történetét ebben a cikkünkben foglaltuk össze, a volt miniszterelnök testvérének ügyét pedig itt és itt lehet elolvasni.
Úgy tudják, hogy már elindultak a diplomáciai egyeztetések is. Orbán állítólag nyitott az ötletre, de csak akkor vállalja a megmérettetést, ha biztosan nyer.
Andrij Szibiha utalt még Orbán legendás kávézós kivonulására is, míg Donald Tusk leginkább csak viccesnek találta az Orbán új tisztségéről szóló sajtóhíreket.
A miniszterelnök testvére egy hónapra előzetesben marad, Orbán Áron élettársa esetében is így döntött a bíróság. A harmadik gyanúsítottat bűnügyi felügyelet alá helyezték, a negyedik gyanúsított pedig szabadlábon védekezhet.
Minden amit pénz-ügyben érdemes tudni.
Orbán Viktor 14 évvel fiatalabb öccsétől nyilatkozatot nem találni, és róla is ritkán beszél a családja. Aki az üzleti világból ismeri, naivnak, „sétáló névjegynek”, kóklernek írja le őt. Már huszonévesen vállalkozással próbálkozott, a családi bányákba is beszállt kis időre, majd fegyverbizniszével került be a hírekbe, és azzal, hogy változatos módon igyekezett kihasználni, hogy Orbán öccse. Most embercsempészetért felelhet.