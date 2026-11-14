Donald Tusk a Seszták-ügy kapcsán: Kedves Viktor! Mindig is csodáltam a kreativitásodat, de most lenyűgöztél

külföld

„Néhány napja Orbán fivérét őrizetbe vették embercsempészés ügyében, tegnap pedig 20 millió dollárt találtak elásva az erdőben, egy Orbán-miniszterhez köthetően – írta Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X-en.

Kedves Viktor! Mindig is csodáltam a kreativitásodat, de most azt kell mondanom: úgy lenyűgöztél, mint még soha.”

Tusk nem először neveti ki Orbánt az elmúlt időben. A lengyel miniszterelnök legutóbb azoknak a sajtóértesüléseknek a kapcsán nyilatkozott Orbánról, amik szerint Donald Trump kormánya orosz és kínai támogatással Orbán Viktor volt magyar miniszterelnökből csinálna ENSZ-főtitkárt. Amikor a WSJ jelentéséről kérdezték, Tusk elmosolyodott, és azt mondta, nem hallott róla: „Nemrég még az Európai Bizottság elnökjelöltje volt. Ez a mostani hír számomra pont olyan viccesnek tűnik, mint az a korábbi alaptalan pletyka” – mondta Tusk, utalva arra a korábbi téves állításra, miszerint Orbánból a Bizottság elnöke lenne.

A lengyel miniszterelnök mostani posztjában említett, az erdőben megtalált több milliárd forint történetét ebben a cikkünkben foglaltuk össze, a volt miniszterelnök testvérének ügyét pedig itt és itt lehet elolvasni.

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