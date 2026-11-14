Lánchíd, Üllői út, mentőszolgálat – mire költötték volna más politikusok Seszták 6,5 milliárdját

PÉNZ

Pont ennyivel tartozott a Fidesz-kormány a Lánchíd-felújításért! Jéé, az NVVH kitermelte ezzel a saját éves költségvetését! Esetleg fedezhetnénk belőle a Üllői és még jó pár út felújítását is!

Hétvége ide vagy oda, a több mint 6 milliárd forint lefoglalásának péntek esti bejelentése óta pörög az ötletgyár, a politikusok pedig - ha már pénzköltésről van szó - élen járnak annak kiszámolgatásában, hogy mi mindenre lehetne, vagy lehetett volna elkölteni ezt a valag pénzt. Mindez persze vágyálom, hiszen a lefoglalt összeget a jogszabályoknak megfelelően már elhelyezték a Magyar Államkincstárnál. Az összehasonlítások viszont segítenek érzékeltetni, mekkora pénzről is van szó: a milliárdos tételeket ugyanis nem könnyű hétköznapi léptékben elképzelni. Lássuk, szombat délutánig ki mire jutott!

Kunhalmi Ágnes volt MSZP-s országgyűlési képviselőnek például rögtön a saját egykori választókerülete jutott eszébe. Mint írta, a XVIII. kerületi önkormányzatnak „évente 5,4 milliárdot kell befizetnie a Fidesz által bevezetett szolidaritási hozzájárulásként, miközben sosem tudta egyik önkormányzat sem az országban, hogy hova vándorolnak a befizetett pénzek.” Kunhalmi szerint a 6 milliárdból be lehetne fejezni az Üllői út és több másik út felújítását, vagy akár bérlakásokat is lehetne építeni.

Arra valószínűleg már kevesen emlékeznek, hogy Vona Gábor a 2010-es évek közepén még a Jobbik elnökeként beteghordónak állt egy sajátos országjárás részeként. A politikus az egészségügy helyzetét később is szívén viselte, az ágazatot már 2016-ban korruptnak és alulfinanszírozottnak nevezte. Így aztán nem meglepő, hogy évekkel később, immár a Második Reformkor elnökeként is az egészségügy jutott eszébe a Seszták-féle milliárdokról. Facebook-posztja szerint a 2026-os költségvetésben éppen 6 milliárd forintot különítettek el az Országos Mentőszolgálat egész éves beruházásaira.

Minden szentnek maga felé hajlik a keze, ez alól pedig Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere sem kivétel. Az NVVH által szó szerint kiásott 6 milliárd forintról neki az a 6 milliárd jutott eszébe, amelyet még a Tarlós István vezette fővárosnak ígért meg a kormány a Lánchíd felújítására, de végül nem fizetett ki. (A támogatás elmaradását akkor azzal indokolták, hogy a főváros a felújítás után a megengedett időhatáron túl sem engedte vissza a személyautókat a hídra, megsértve ezzel a kormányhatározatban előírt feltételt.)

Karácsonynak korábban egy másik, a parkfenntartási maffia néven elhíresült, jelenleg is büntetőeljárás tárgyát képező korrupciós ügy fényében talán kevésbé szerencsés párhuzam is eszébe jutott:

„Ha már erdőben elásott lopott pénz: az a 6,5 milliárd nagyságrendileg annyi, mint amennyit Budapest összesen a zöldfelületeinek fenntartására költeni tudott.”

Persze nem csak politikusok kezdtek számolgatni, másokat is foglalkoztatott, hogy mennyi az annyi.

  • a Hűségkapu Egyesület szerint „ez szinte pontosan annyi pénz, amennyit a soproni vállalkozások 2025-ben iparűzési adóként befizettek a város kasszájába!"
  • De a Vastagbőr is fején találta a szövet: „az NVVH kikaparta a föld alól a saját éves költségvetését." (Az NVVH indulására idén szeptemberben 2,48 milliárd forintot biztosított a kormány, ebből 1,049 milliárdot beruházásokra, 791,9 milliót személyi juttatásokra, 537,9 milliót dologi kiadásokra, 102,9 milliót pedig járulékokra és szociális hozzájárulási adóra szántak. A 2027-es költségvetési tervezetben már 7,2 milliárd forint szerepel a hivatal működésére, vagyis az előkerült, mintegy 6,5 milliárd forint majdnem egy teljes évnyi működési keretnek felel meg.)
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